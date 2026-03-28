台鐵故障大誤點！ 工會：正在全面爆發「結構性危機」

台鐵新北市樹林到鶯歌的電車線，昨天上午損壞，造成西部幹線大誤點。（取自臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

昨（27）日上午，台鐵新北市樹林=鶯歌間的電車線壞掉，西部幹線從早上到晚上大誤點，整天修不好，直到今天上午才修復。台鐵工務聯合會表示，對第一線的維修與工務人員而言，這從來都不是單一零件或某個人的問題，而是一場長期累積、且正在全面爆發的「結構性危機」──人力極度短缺，以及日益崩壞的經驗斷層。

台鐵工務聯合會表示，工電單位的同仁早已經不是「一人做一份工」，而是一個人在撐起兩到三個人的業務量。每個單位動輒要負責十公里以上的轄區，巡檢的密度與工作負荷，早就遠遠超過體力與法規的合理範圍。

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工務聯合會表示，然而，人力不僅沒有隨著工作量等比例補足，高層的思維裡，居然還盤算著要進一步「刪減現場人力」來節省成本，這樣的決策，完全與現場實況脫節。

台鐵工務聯合會指出，在這樣高風險、高強度、日夜顛倒的工作環境下，薪資卻長期偏低，這已經嚴重影響了人員的留任意願。以電力相關的技術人員為例，很多人寧願選擇報考台灣電力公司擔任僱員，第2年的薪資就能達到約6萬元。

反觀在台鐵，技術人員往往需要熬上將近20年的年資，才有機會達到相同的水平，當付出與回報如此嚴重失衡，人才自然持續流失。新血補不進來、舊人留不住，這是一個讓人無力的惡性循環。

台鐵工務聯合會指出，這也是為什麼台鐵的「經驗斷層」會不斷擴大的根本原因，台鐵曾在1997年至2007年期間，長達十年的時間全面停招特考。 這十年的空窗期，帶來了難以挽回的影響。

台鐵內外部的專家與同仁都深知，台鐵的現場維修技術長期仰賴「師徒制」來手把手傳承，這十年的停招，直接導致師傅找不到徒弟，等到新徒弟終於招進來時，資深師傅卻已經準備退休，這種訓練人員模式的嚴重斷裂，對台鐵整體的維修技術與品質，產生了至今難以彌補的巨大衝擊。

台鐵工務聯合會表示，令人遺憾的是，現場作為台鐵最重要的基石，不僅沒有被好好鞏固，反而不斷被忽視，甚至還有人試圖從這塊基石上繼續「削肉」來節省成本，當基層已經撐到極限，卻還要承受人力縮減與責任加重的雙重壓力，這樣的體制，到底憑什麼要求第一線去守住安全的最後一道防線？

台鐵新北市樹林到鶯歌的電車線，昨天上午損壞，造成西部幹線大誤點。（取自臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

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