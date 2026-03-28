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    首頁 > 生活

    兒童節禮物是「廢到笑不出來」日記本 桃市教育局：各校應落實驗收

    2026/03/28 10:35 記者周敏鴻／桃園報導
    網友PO出切割不整齊的日記本外殼照片。（圖擷取自網路）

    網友PO出切割不整齊的日記本外殼照片。（圖擷取自網路）

    兒童節將屆，有家長在Threads上發文抱怨，桃園市的學生兒童節禮物「爛日記本的殼，跟資源回收差不多就算了，還整本印反，真是廢到笑不出來」，引發熱議；市府教育局說明，兒童節禮物是各校自行採購，已多次提醒各校必須落實驗收，避免學生拿到有瑕疵或有安全疑慮的產品。

    爆料的家長拍下這本中國製造的日記本外殼切割不整齊、內頁印刷出錯的影片上網，並寫到「真的受夠桃園市政府總是浪費納稅錢買這些淘寶爛貨當兒童節禮物」，其他網友討論意見也多表不滿，如「已經少子化了，政府連好好挑禮物都不願意，要不然就不要送」、「連續兩年拿到政府的禮物都很爛，沒多久就在垃圾桶了」，但也有女兒國小在龍潭的家長說「發100元金玉堂書局禮券」。

    教育局官員回應，兒童節禮物是由市府編列每名學生100元經費後，補助各校自行採購，並須選擇「禮券、實體禮物、活動」3種非發放現金方式辦理；各校採購禮物都會重視兒童表意權，開放學生共同參與票選過程，目的是要符合不同學生的需要。

    教育局關於強調，已多次提醒各校應訂檢核機制，確保兒童節禮物符合商標法、國家檢驗標準、安全玩具標章等規定，各校並須落實驗收，避免學生拿到有瑕疵或有安全疑慮的產品，將持續留意各校情形以維護學生權益。

    網友PO出印刷出錯的日記本內頁照片。（圖擷取自網路）

    網友PO出印刷出錯的日記本內頁照片。（圖擷取自網路）

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