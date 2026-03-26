楊文科手沖咖啡 推銷「新竹走走」

新竹縣長楊文科（右）化身咖啡師，首度體驗沖咖啡的樂趣，替今年的「新竹走走」4條新遊程造勢。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科今天早上放下公務，穿起圍裙學咖啡師沖咖啡，替已經邁入第5年的「新竹走走」這個主打循味之旅的新竹縣旅遊品牌衝人氣。今年縣府推出4條半日到1日遊新路線：「關西走走」、「尖石走走」、「新埔走走」、以及「峨眉走走」，分別用紫蘇與青草香、茶香、咖啡香以及苦茶氣味，要領全國遊客打破傳統對新竹縣的客庄印象。

楊文科說，「新竹走走」是新竹縣的自創旅遊品牌，今年邁入第5年，累積13鄉鎮市已陸續推出17條特色路線，成功打造兼具文化深度與體驗趣味的竹縣客庄旅遊感受，迄今有6616人次參與，當中共有186團、3706人次報名，活動完成後，又有2910人次再自主報名發團。

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今年推出的4條新路線，「關西走走」要帶領來客循著紫蘇跟青草香走進關西，拜訪當地有機菜園，把有機蔬菜變成手打精力湯，體驗產地直送餐桌的田園午餐。「尖石走走」則鎖定北德拉曼山腳下的部落茶園，體驗採茶、揉茶、品嘗獵人風味餐，並學習黃籐編織。

「新埔走走」主打咖啡香，要帶領遊客去秘境莊園認識咖啡品種，體驗手洗愛玉、栽種咖啡小樹苗盆栽。「峨眉走走」則是讓遊客走進苦茶園，體驗手工榨苦油，並品嘗苦茶風味客家料理、製作苦茶堅果米香。

縣府傳播行銷處長蔡宜綾說，前述4條遊程將從4月中起到9月底出團，共48場次，縣府提供每個報名者500元補助，前100名報名且年過65歲的長輩可獲再加碼補助100元。

新竹縣長楊文科（右）低下身子品味咖啡香，替主打循味之旅的「新竹走走」品牌造勢。（記者黃美珠攝）

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