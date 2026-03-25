基隆驚現「天坑」 基金三路緊急封閉車道

基隆市基金三路86號前方，今天（25日）上午出現坑洞，目視直徑與深度1公尺。（基隆市議員吳驊珈提供）

基隆市安樂區基金三路由萬里往基隆方向今天（25日）上午路面突然塌陷出現「天坑」；民進黨基隆市議員吳驊珈表示，目視直徑及深度都超過1公尺，已經封閉1線車道，道路主管機關為公路局，相關單位正在調查釐清是何原因造成。

吳驊珈說，安樂區基金三路83號前上午出現天坑，影響一個車道行駛，目視深度超過1公尺，幸好沒有車子陷落，但到底是排水溝破損，還是自來水管破管漏水尚不明確？已請相關單位趕快調查釐清為何出現破洞。

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吳驊珈表示，由於基金三路路段車流量相當大，因為清明連續假期在即，請公路局在今天 傍晚前回填鋪平路面，等清明過後，再全面開挖查出原因，避免未來愈來愈大洞。

基隆市政府工務處表示，現場道路為公路局管轄，目前自來水公司、公路局、市政府工務處等單位都已派員到場，釐清路面塌陷出現破洞原因。水公司人員說，現場並未發現有漏水痕跡。

基隆市基金三路86號前方，今天（25日）上午出現坑洞，目視直徑與深度1公尺。（基隆市議員吳驊珈提供）

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