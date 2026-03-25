庄頭對抗2個月 市定民俗鴿笭文化季起飛

各界貴賓一起放飛粉鳥，宣示台南鴿笭文化祭啟動。（記者吳俊鋒攝）

台南溪北地區的新營、鹽水、學甲等地，有知名的放粉鳥笭庄頭對抗傳統活動，延續迄今逾3世紀，已列為市定民俗，今年的鴿笭文化季起跑，共規劃21組競賽，為期2個月，歡迎大家共襄盛舉。

由台南市府推動的鴿笭文化季，從下週開始上演庄頭對抗，初步表定新營6場、鹽水13場及學甲2場。「鴿笭再起、庄頭共振」文化季啟動儀式，今天在新營區太子國中舉行，副市長姜淋煌等各界人士聯手放飛粉鳥，鴿笭嗡嗡聲響徹天際。

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文化局長黃雅玲表示，市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」以往是台南溪北平原在農閒時節裡，熱鬧非凡的娛樂活動，承載著地方記憶與人情溫度，傳承迄今超過300年。

黃雅玲說，2014年登錄為市定民俗以來，台南已成為國內鴿笭活動最興盛的地區，不僅是競技，更是一種農村生活節奏的延續，還有集體情感的凝聚。多達21組庄頭對抗賽，展現出深厚的地方參與基礎，透過活動多元形式的呈現，讓大家更理解文化的歷史脈絡、工藝精神，進一步拉近民俗與當代生活之間的距離。

文化局指出，隨著產業結構轉變、人口外移，鴿笭活動面臨參與、製作技藝者減少的困境，加上去年丹娜絲颱風對溪北地區造成衝擊，更讓逐漸式微的民俗雪上加霜，正因其珍貴，市府更有責任持續投入資源，透過制度保存與活動推廣，協助傳承。

鴿笭庄頭對抗延續迄今，已逾300年。（記者吳俊鋒攝）

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