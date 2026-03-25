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    降雨偏少全國水情吃緊 翡翠水庫蓄水近9成、跨區支援撐北台供水

    2026/03/25 09:49 記者董冠怡／台北報導
    翡翠水庫有效蓄水率近9成。（翡管局提供）

    翡翠水庫有效蓄水率近9成。（翡管局提供）

    今年受氣候影響，全國各主要水庫水位持續下滑，台北翡翠水庫管理局表示，翡翠水庫集水區降雨量偏少，今年統計至今約僅歷年平均的7成，透過精準水庫操作及供水調度，維持高蓄水位，截至25日凌晨0時，有效蓄水量達3億3195萬立方公尺、蓄水率89.7%，在全國水情偏緊之際，配合中央水情調度，跨域支援供水，成為穩定北台灣供水重要支柱。

    翡管局長林裕益表示，去年翡翠水庫除了穩定供應大台北民生用水，也配合中央水情調度，支援板新地區供水，支援水量高達1億9170萬噸，相當於0.94座石門水庫的蓄水量，且為紓解基隆新山水庫枯水期供水壓力，另支援汐止地區供水822萬噸，相當於0.83座新山水庫的蓄水量，減輕新山水庫供水負擔，確保北台灣民生用水穩定。

    今年來看，翡管局統計，翡翠水庫集水區歷年平均累積雨量為559.1毫米，今年至今僅降雨399.8毫米。翡管局長林裕益表示，中央氣象署預測今年春季降雨可能偏少至正常，西半部水情仍偏乾，梅雨季降雨情況存在不確定性，但目前翡翠水庫蓄水充沛，在確保大台北地區供水無虞下，仍可配合中央調度支援供水。在全國水情吃緊之際，持續扮演跨區供水「神隊友」。

    翡管局觀測，新竹地區水情燈號已轉為「黃燈」，石門水庫水位持續下降，翡水透過下游自來水管網，每日支援板新地區所需用水約78萬噸，今年到現在已支援超過5300萬噸，相當於0.3座石門水庫的水量。透過此一調度模式，石門水庫得以紓解供水壓力，保有一定的蓄水量，可經「桃園—新竹備援管線」跨區輸水至新竹地區，確保國家科技產業重鎮新竹科學園區及周邊產業用水穩定，又能維持北北基桃供水安全。

    此外，翡管局提到，在嚴格的集水區保育與污染源管理下，翡水近四年每年水質檢測均達「貧養」等級的優良水質標準。根據最新監測數據顯示，去年卡爾森優養指數（CTSI）平均值為37.61，創下近年來最佳水質紀錄，代表量足且質優。不過也提醒，枯水期尚未結束、氣候變化具不確定性，還是要節約用水。

    翡翠水庫近期每天支援石門水庫供水78萬噸。（翡管局提供）

    翡翠水庫近期每天支援石門水庫供水78萬噸。（翡管局提供）

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