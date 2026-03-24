適性入學講座4月再登場 新北籲親師生把握機會掌握升學方向

為協助學生與家長了解升學制度、做出適切選擇，新北市推出「適性入學宣導講座」將於4月11日、18日接續登場，分別在竹圍高中與秀峰高中舉辦，教育局提醒尚未參與的家長與學生把握機會踴躍報名。（圖由教育局提供）

為協助學生與家長了解升學制度、做出適切選擇，新北市推出「適性入學宣導講座」將於4月11日、18日接續登場，分別在竹圍高中與秀峰高中舉辦，教育局提醒尚未參與的家長與學生把握機會踴躍報名。透過系列講座持續提供升學制度解析與實務建議，協助親師生在關鍵選擇時更有方向。

教育局指出，此次攜手12年國教地方宣導團、中華未來學校教育學會及家長團體，共同辦理115年度「適性入學宣導講座」。首波活動已於3月21、22日舉行，吸引逾千名親師生參與，透過制度解析與案例說明，協助掌握升學脈絡。

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教育局長張明文表示，面對多元入學管道與快速變動的學習環境，家長最需要的是「看得懂制度、做得出選擇」。這次講座以「正確資訊、理性判讀、適性選擇」為核心，協助理解各類入學管道與制度架構，並從學生的興趣、能力與學習歷程出發，找到合適的學習方向。

系列講座聚焦3大主軸，包括「基北區多元入學管道解析」、「108課綱教育資源應用」及「生成式AI學習應用」，整合升學制度與學習趨勢，由資深校長與宣導團講師進行說明並提供即時諮詢。

教育局指出，新北市持續強化在地就學優勢，推動校校有雙聯學制、最高30萬元入學獎學金及高中職多元實驗班，並與全國90所大專院校共構課程資源，同時結合學力躍升行動與AI數理增能方案，提升學生學習表現與競爭力，逐步打造在地就學、接軌國際的教育環境。

為協助學生與家長了解升學制度、做出適切選擇，新北市推出「適性入學宣導講座」將於4月11日、18日接續登場，分別在竹圍高中與秀峰高中舉辦，教育局提醒尚未參與的家長與學生把握機會踴躍報名。（圖由教育局提供）

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