鄢丞佑1.417秒破世界紀錄 寫下疊杯新歷史

鄢丞佑以1.417秒破世界紀錄，寫下疊杯新歷史。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

世界速度再被推進！新北市2026全國競技疊杯運動錦標賽於3月21日至22日在天主教恆毅高中登場，來自全國13縣市、約300名選手同場競技，其中18歲的鄢丞佑以1.417秒刷新3-3-3項目17至18歲男子組世界紀錄，寫下歷史新頁。

中華競技疊杯運動推廣協會表示，鄢丞佑先以1.621秒奪下預賽第一，晉級SOC挑戰賽後，首次試疊即跑出1.417秒，突破馬來西亞選手Chan Keng Ian於2022年創下的紀錄，將塵封三年的世界速度門檻再向前推進。同場他在Cycle項目亦表現亮眼，從決賽5.654秒再推進至5.341秒，刷新個人保持的台灣不分齡紀錄。

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今年賽事可說「全面爆發」，多項世界與台灣紀錄同步改寫。新北選手陳柏妤在女子3-6-3項目決賽以2.134秒破台灣紀錄，SOC再推至2.005秒，Cycle項目5.555秒同樣改寫紀錄；8歲的蘇豈毅以2.262秒刷新7至8歲男子組世界紀錄，桃園選手范宸媛也以1.713秒締造女子同齡世界紀錄。

此外，「疊杯小巨人」陳懷恩克服先天身體限制，在3-6-3與Cycle項目雙雙突破個人最佳成績，持續改寫15至18歲組台灣紀錄，展現驚人意志力。

中華競技疊杯運動推廣協會說明，賽事年齡層從5歲至成人，展現台灣從基層到頂尖的完整培育體系，透過校園推廣、教練培訓與高密度訓練環境，台灣在速度、節奏與穩定性上建立國際優勢，團隊項目更展現壓倒性實力，18歲以下7項世界紀錄中，台灣包辦6項，幾乎全面主導。

中華競技疊杯運動推廣協會表示，賽事同時為國家代表隊選拔依據，優秀選手將有機會代表台灣參加11月泰國亞洲盃競技疊杯錦標賽，相關成績將送交美國WSSA審核，確認後將正式列為世界及台灣紀錄。

桃園選手范宸媛以1.713秒締造女子同齡世界紀錄。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

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