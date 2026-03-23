華航攜手Marc Jacobs推機上旅行包 3/28布拉格航線亮相

中華航空今天宣布，攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA，推出全新升級的機上旅行包（Travel Kit）。（華航提供）

中華航空今天（23日）宣布，推出全新升級的機上旅行包（Travel Kit），首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA，以「為旅程而生」為靈感，從包款設計到備品配置，處處展現巧思，使旅行包躍升為永續利用的風格單品；全新旅行包將自3月28日率先於布拉格航線亮相。

華航表示，Marc Jacobs與FRAMA皆是首次躍上航空公司旅行包。Marc Jacobs以都會輕奢與創意玩趣聞名，整體款式勾勒出高辨識度的俐落線條，深受年輕世代與潮流文化青睞；FRAMA主打「Mindful Living」的北歐哲學，透過簡約優雅的工藝，巧妙融合機能性與高品質，為環遊世界的旅人帶來回歸生活本質的和諧氣息；全新旅行包將自3月28日率先於布拉格航線亮相，5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線登場。

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華航指出，豪華商務艙特別推出2款包型，台北出發航段是以Marc Jacobs經典的Vanity Bag為設計靈感，低調奢華的皮革色調展現沉穩風範；回程航段則取材自The Snapshot的雲霧白旅行包，作為2026年趨勢色，呈現明亮純淨的高級印象，為長途旅行注入輕盈放鬆的好心情。豪華經濟艙則帶來新世代旅客的活力形象，結合Marc Jacobs標誌設計元素，搭配檸檬黃與里昂藍的亮麗配色，營造層次豐富的旅行想像。兩款包型皆附有Marc Jacobs品牌的眼罩及整線器。

華航說，旅行包配備細心考量旅客的使用習慣，豪華商務艙內容包括FRAMA的保養產品，如護手霜與護唇膏。FRAMA 護手霜採用Herbarium香氣，以木質與清新辛香調為特色，傳遞植物保存、啟發與身心和諧的概念。

華航表示，此外，包含竹製環保潔齒套組、口腔清新噴霧與折疊鏡梳，不但適合機上使用，更驚喜加入實用3C配件，包括多插頭萬用快充充電線與手機掛繩，讓旅人隨時在旅程中補充電力。豪華經濟艙同步升級保養品容量，並提供同色系折疊拖鞋，進一步完善旅程體驗。

華航強調，除了全新旅行包上線，也規劃導入嶄新機上影音娛樂內容，包含Disney+原創影集等多元精彩節目，提升豪華經濟艙機上用品與餐飲規格，逐步強化各航線與艙等服務品質。

中華航空今天宣布，攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA，推出全新升級的機上旅行包（Travel Kit）。（華航提供）

中華航空今天宣布，攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA，推出全新升級的機上旅行包（Travel Kit）。（華航提供）

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