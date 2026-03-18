南北兩樣情！北部明降5度濕答答 南部大多晴朗

定量降水趨勢圖。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

好天氣掰掰，明天（19日）週三北台灣轉濕涼！中央氣象署預報，明天到週六受到東北季風增強、鋒面通過影響，北台灣轉為濕涼天氣，迎風面局部短暫陣雨，預計下週日鋒面北移、東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；至於中南部則影響較小，未來一週白天溫度仍有28度至30度，降雨較少，多為多雲到晴。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風增強、鋒面通過，北台灣轉為濕涼天氣，桃園以北、東半部地區、恆春半島及竹苗山區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜說，週五至週六持續受到鋒面、東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，尤其週五鋒面位於台灣東北部海面，鋒面尾巴較靠近東北部陸地，因此東北部及東部山區有局部較大雨勢發生的機率。

林定宜指出，下週日鋒面逐漸北移及東北季風減弱，降雨趨緩，僅剩基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區也會有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴；週一至週三天氣更好，由於轉成東南風至偏南風，剩東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北地區、東半部地區及大台北山區零星短暫陣雨，但基本上水氣都不多。

週日北部回升至24度

溫度部分，林定宜表示，明天受到東北季風影響，北台灣白天溫度相較於今天降5度，約為24-25度，週五、週六北台灣較涼，白天21-23度；週日開始北部、東北部氣溫回升，白天溫度回升至24度左右。

林定宜指出，未來一週低溫幾乎都不會下降，北部早晚17-19度、桃竹苗清晨16度、中部17-18度、南部19-20度，由於這次東北季風對中南部影響不大，因此中部白天仍有28、29度，南部29、30度。

林定宜提醒，馬祖、金門明天清晨、下週日至週三整天，北部地區明天清晨、下週日至週二清晨有局部霧有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

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