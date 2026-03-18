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    IATA：2050年全球航空旅客需求 將超過目前2倍

    2026/03/18 15:54 記者吳亮儀／台北報導
    IATA預測，2050年全球航空旅客需求將超過目前2倍，亞太地區成長最高。（記者吳亮儀攝）

    IATA預測，2050年全球航空旅客需求將超過目前2倍，亞太地區成長最高。（記者吳亮儀攝）

    國際航空運輸協會（IATA）發布最新長期需求預測（LTDP），到2050年，全球航空旅客需求預計將成長到目前的2倍以上，亞太與非洲將是成長最快的區域，年複合成長率分別為3.8%與3.6%。

    根據IATA預測，在中推估，2050年全球航空需求預估將達到20.8兆營收客公里（RPK），相當於自2024年9兆營收客公里起，以3.1%的年複合成長率成長；若是高成長情境推估，年複合成長率為3.3%，將達21.9兆營收客公里。

    營收客公里（RPK）是衡量航空公司客運需求與運輸量的核心指標，計算方式為「付費乘客人數」乘以「飛行距離」，代表特定時間內累積的實際客運周轉量，RPK越高通常代表客運需求越旺盛。

    不過IATA指出，低、中、高推估情境的差異，主要來自對長期經濟成長、人口變化、航空燃料價格趨勢、全球能源轉型，以及航空供給能力發展等因素。

    IATA的推估顯示，在中推估的情境下，2024至2050年間，亞太與非洲將是成長最快的區域，年複合成長率分別為3.8%與3.6%；歐洲與北美則相對較慢，分別為2.5%與2.8%。

    報告指出，成長最快的市場包括非洲區內（4.9%）、非洲-亞太（4.5%）、亞太-中東（3.9%）、亞太區內（3.9%）及非洲-北美（3.8%），相較之下，多個以歐洲為核心的市場成長較為緩慢。

    IATA的預測報告最後點出2大值得注意的長期趨勢，第1是武漢肺炎疫情對全球航空需求造成永久性影響，即使在高成長情境下，到2050年仍難以回到疫情前與GDP同步的成長軌道。

    第2點是雖然長期需求仍強勁，但成長率正在趨緩，不過這反映的是市場逐漸成熟，而非需求減弱，因為旅客總量仍將顯著增加。

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