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    首頁 > 生活

    嘉義女中繁星推薦 6人通過醫、牙系一階

    2026/03/18 15:03 記者丁偉杰／嘉義報導
    大學繁星推薦今天放榜，嘉義女中表現亮眼。（資料照）

    大學繁星推薦今天放榜，嘉義女中表現亮眼。（資料照）

    今年大學甄選入學繁星推薦今天放榜，嘉義女中共有32人順利錄取，並有6人通過醫學、牙醫學系第一階段篩選。校長林義棟表示，針對後續申請入學管道，學校將規畫各式推甄面試教戰講座，並自4月起邀請師長、家長及專家進行大規模模擬面試，協助學生再創佳績。

    校方表示，今年在錄取頂大（台、清、交、成、政）及醫學、牙醫系第一階通過比例占本校全部錄取與通過人數的一半。

    在第一至三類群部分，在多所頂尖大學錄取人數均超過1人，其中台灣大學錄取2人、清華大學4人、陽明交通大學2人。

    其餘錄取學校涵蓋政治大學、師範體系、中正大學及嘉義大學等國立校院，錄取校系包含中醫、法律、資工、材科工及教育學系等，呈現多元適性發展。

    校方指出，今年錄取人數大幅成長，主要歸功於導師與教師的完善輔導、行政端提供完整模擬選填，以及繁星推薦委員會改採資訊系統與「變動比序」方式，協助學生進行更精準的志願對應。

    此外，針對通過醫學系與牙醫學系第一階段的學生，學校自4月1日起每周三下午將舉辦模擬面試，透過系統化培訓協助學生實作演練，這項培訓資源也分享給鄰近區域學子，歡迎有志參與的學生報名參加。

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