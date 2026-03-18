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    首頁 > 生活

    3萬斤大龜王＋395桌平安宴 高雄田寮大南天福德祠3/20為土地公慶生

    2026/03/18 13:51 記者蘇福男／高雄報導
    大南天福德祠大龜王今年重達31417台斤，這週五（20日）將舉行乞龜活動。（記者蘇福男攝）

    大南天福德祠大龜王今年重達31417台斤，這週五（20日）將舉行乞龜活動。（記者蘇福男攝）

    高雄田寮區崗山頭大南天福德祠大龜王今年重達31417台斤，比去年增加133台斤，這週五（20日）將舉行乞龜活動，連續擲出最多聖筊信眾，就可風光迎回價值百萬元的大龜王，當天中午廟方並將席開395桌平安宴，供信眾吃平安。

    大南天福德祠每年農曆二月初二土地公生日，依例舉辦乞龜擲筊活動，其中，乞萬斤大龜王為活動重頭戲，每年均吸引大批信眾誠心擲筊，乞龜活動從當天上午9點持續進行到晚上9點，連續擲出最多聖筊如有2人以上，當晚9點再進行擲筊決賽，一筊定高下，競爭激烈。

    廟方表示，今年大龜王重達31417台斤，比去年31284台斤增加133台斤，是由381袋（每袋50斤）總重1萬9050斤白米、149袋（每袋83斤）總重1萬2367斤砂糖、3兩重金龜（5錢5隻、1錢5隻）和價值4萬086元的餅乾及現金2萬元所組成。

    除了萬斤大龜王，廟方也另準備男女如意珮項鍊、小金龜、金雞、八仙彩、壽龜、餅龜、麵粉酥、風片龜和發財金，供信眾乞求，當天中午廟方並將席開395桌平安宴，供各方信眾吃平安，另信眾酬神謝戲目前已登記79團，將從明天（19日）二月初一起連演至十七日，每天將有4棚掌中戲和1棚歌仔戲在廟埕熱鬧演出，為土地公慶生。

    大南天福德祠大龜王今年重達31417台斤，比去年增加133台斤，價值百萬元。（記者蘇福男攝）

    大南天福德祠大龜王今年重達31417台斤，比去年增加133台斤，價值百萬元。（記者蘇福男攝）

    大南天福德祠土地公生日，信眾酬神謝戲登記79團，將從明天（19日）二月初一起連演至十七日。（記者蘇福男攝）

    大南天福德祠土地公生日，信眾酬神謝戲登記79團，將從明天（19日）二月初一起連演至十七日。（記者蘇福男攝）

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