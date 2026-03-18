沒有身分證也想用長照補助！新住民赴衛福部抗議 長照司回應了

南洋台灣姊妹會今日赴衛福部抗議，主張新住民雖無身分證，但長期在台灣居住，提供勞務、家庭照顧等貢獻，不應被視為支撐家庭的廉價勞動力，不應被排除在長照補助範圍外。（記者林志怡攝）

近年台灣新住民族群增加，其中部分雖長期在台灣生活、持有永久居留證，卻沒有身分證，並因此無法獲得政府長照資源補助。南洋台灣姊妹會今日赴衛福部抗議，主張新住民雖無身分證，但長期在台灣居住，提供勞務、家庭照顧等貢獻，不應被視為支撐家庭的廉價勞動力，不應被排除在長照補助範圍外。

台灣南洋姊妹會秘書長陳雪慧指出，台灣有61萬婚姻移民，其中半數沒有身分證；台灣南洋姊妹會理事長洪滿枝說，台灣長照制度以「國民」為主要服務對象，但台灣有許多在台灣生活數十年、未取得身分證的新住民，因不具有國民資格，在進入老年、失能後，無法使用長照服務。

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此外，台灣南洋姊妹會認為，政府去年開放永久居留的外籍專業人士、政府認定具特殊貢獻者使用長照與身心障礙服務，已經形成制度上的差別待遇，也讓新住民成為「工具人」，雖過去曾向衛福部、監察院等提出相關訴求，但長照司主張新住民沒有身分證也可以自費使用長照資源。

姊妹會強調，自費使用長照資源仍會對家庭帶來相當沈重的負擔，也忽略了新住民長年來在衛福部提供勞務、照顧服務等的貢獻，衛福部不應以階級區分長照服務對象，應將長期居住在台的新住民納入長照服務對象，並提出具體制度改革時程，衛福部則由長照司科長余姍瑾接下陳情書。

長照司副司長吳希文則回應，目前我國長照基金仍以指定稅收為主要收入來源，在資源有限的考量下，政府會考量社會福利的權利義務對等性提供服務，因此目前長照相關補助仍以我國國籍、在台設有戶籍者為先，另針對特定法律授權、具有特殊貢獻者提供例外處置。

吳希文說，若新住民不具有我國國民身分，但在自費使用長照資源方面存在困難，各地方政府會針對經濟弱勢、需要社會救助者，協助媒合相關社會福利資源，包括社會救助、急難救助、民間資源等。

至於相關團體主張，「長照服務法」明載長照服務人員提供服務不可以因國籍、性別、婚姻、年齡等有差別對待，衛福部因新住民不具有國民身份，不提供相關補助是「帶頭違法」，吳希文強調，「長服法」相關條文所規範對象為長照服務提供人員，無關補助相關規劃。

台灣長照制度以「國民」為主要服務對象，部分未取得身分證的新住民無法取得長照資源。（記者林志怡攝）

台灣南洋姐妹會赴衛福部抗議，衛福部由長照司科長余姍瑾接下陳情書。（記者林志怡攝）

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