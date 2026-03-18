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    首頁 > 生活

    中南部面臨50年來最大乾旱 農業部啟動多元抗旱措施

    2026/03/18 09:52 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季。（記者涂建榮攝）

    農業部長陳駿季。（記者涂建榮攝）

    去年秋冬以來國內水情嚴峻，農業部長陳駿季今（18日）表示，目前中南部的水情已創50年來乾旱紀錄，已啟動多面向的抗旱措施，包含分批輪灌、啟用抗旱水井與水車，在水情較嚴重的新竹地區稻田採間歇性灌水，預計可節水3成，另水稻轉作雜糧申報延至25日。

    依中央氣象署經分析全國各灌區近3個月降雨情形，中南部水情嚴峻，竹苗地區的降雨量為歷年同期僅1成，農業部近年透過基礎設施包含接通北幹線、濁幹線等透過北水南調、南水北調等方式增加供水韌性，每年可以增加7千萬公噸的彈性運用水量，可降低7.45萬公頃農田停灌的風險。

    農業部今赴立院經濟委員會報告業務，陳駿季會前針對水情表示，從去年秋冬迄今，中南部的雨量已創下4、50年來的乾旱紀錄，農業部在2月初時已經跟經濟部成立水情小組，南部因需要用水較多的一期作水稻已經栽種完成，目前水情壓力較輕，但竹苗地區嚴峻。

    陳駿季進一步指出，苗栗後龍溪、新竹頭前溪等水流較同期明顯減少，竹苗區域則有部分稻田還在插秧，已啟動多元抗旱措施，苗栗地區已經用供水3天、停水3天等方式輪灌，另也啟用抗旱水井，針對水圳末端的稻田則用抗旱車供應，農試單位也針對水稻建立間歇性灌水栽種模式，可節水3成，已在新竹部分地區推動，也對休耕與轉作雜糧的申報日期延後到3月25日。

    被問及是否可能推動休耕時，陳駿季則強調會透過多元抗旱措施因應。

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