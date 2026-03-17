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    首頁 > 生活

    青森睡魔燈籠夯 移駕配天宮人氣再攀升

    2026/03/17 13:33 記者蔡宗勳／嘉義報導
    日本青森睡魔燈籠分解後移至配天宮停車場新建睡魔小屋。（記者蔡宗勳攝）

    日本青森睡魔燈籠分解後移至配天宮停車場新建睡魔小屋。（記者蔡宗勳攝）

    2026台灣燈會日本青森睡魔燈籠《台日共鳴・天妃神》，昨深夜將媽祖、千里眼、順風耳與虎爺拆解後，漏夜用板車運送至朴子配天宮停車場，於今凌晨3點半全部抵達睡魔小屋，將在重新組裝後開放民眾參觀，不過今天就有不少民眾佇足觀賞拍照，對媽祖、千順將軍燈籠回到配天宮充滿期待。

    由文化總會及旅日作家下町貴族推動的「台日友好青森睡魔抵嘉」，是由2位現役大師級「睡魔師」諏訪慎和林廣海跨海來台創作，取材配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與虎爺，由諏訪慎製作媽祖跟三尊虎爺，林廣海負責千里眼與順風耳。

    睡魔燈籠在「TEAM TAIWAN 大遊行」爆紅，遊行結束，造訪「青森睡魔」小屋遊客絡繹不絕，成為嘉義燈區熱點，呼籲燈會結束繼續展出聲浪愈來愈大，經縣府與文化總會及配天宮協商，決定移置朴子配天宮停車場展出至農曆3月23日媽祖誕辰。

    原訂昨晚9點以牽引車沿縣道168線移動到配天宮停車場，但因交通安全問題緊急喊卡，昨深夜11點多決定將各個部位分批以板車運送，最後耗時約4個多小時，於凌晨3點半陸續運抵新建成的睡魔小屋。

    配天宮表示，待所有睡魔花燈整理與佈置完成後，將另行公告展示時間。屆時誠摯邀請全國各地的朋友前來配天宮，參拜媽祖、近距離欣賞震撼的睡魔花燈，延續來自日本青森的熱情與感動。

    睡魔燈籠漏夜移駕配天宮停車場新建睡魔小屋。（記者蔡宗勳攝）

    睡魔燈籠漏夜移駕配天宮停車場新建睡魔小屋。（記者蔡宗勳攝）

    日本青森睡魔燈籠《台日共鳴・天妃神》。（記者蔡宗勳攝）

    日本青森睡魔燈籠《台日共鳴・天妃神》。（記者蔡宗勳攝）

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