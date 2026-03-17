東方白鸛雲林高壓電塔繁殖傳喜訊 無人機驚擾恐棄巢釀憾事

東方白鸛去年底在雲林濁水溪畔一處高壓電塔上築巢繁殖，傳出好消息，鳥友從親鳥有反雛動作，推測應有小鳥破殼而出。（民眾提供）

被國際自然保育聯盟列為瀕危珍稀鳥類的東方白鸛，去年底在雲林濁水溪畔一處高壓電塔上築巢繁殖，鳥友日前從親鳥有反雛動作，推測應有小鳥破殼而出，令大家振奮開心，沒想到昨（16）日竟發現有人使用空拍機靠近鳥巢拍攝，造成親鳥驚嚇，引起撻伐。麥仔簝文化協會理事長吳明宜表示，育雛要到5月才能離巢，呼籲大家共同守護這個珍貴的保育行動。

吳明宜指出，過去在台灣發現的東方白鸛都為候鳥過境，近幾年在雲林濁水溪出海口記錄到有6、7隻留鳥穩定棲息，水利署四河分署為讓留鳥能築巢繁殖設置棲息平台，但一直沒成功，這次在崙背、二崙交界的高壓電塔築巢是在野外自然繁殖，非常珍貴，引起國內外關注。

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吳明宜表示，經過數月2隻東方白鸛成功產卵，並由雌雄親鳥輪流孵蛋，日前有鳥友觀察到親鳥有反雛餵食行為，推測有小鳥破殼而出，現正在育雛，順利的話到5月小鳥即可離巢，也代表野外繁殖圓滿成功。

出現空拍機干擾事件，福爾摩沙野鳥保育協會緊急發表聲明，理事長王國衍指出，這樣行為已違法，且生態攝影的核心價值在於「尊重」，呼籲所有愛好者使用高倍率遠攝鏡頭在地面觀察，並與巢位保持適當的視覺與聽覺距離，將棲地歸還給自然，而非為了特定角度而侵入其生存空間。

吳明宜說，先前也有接到有人使用空拍機靠近鳥巢，昨天的空拍機推測應是想靠近拍小鳥，不過此舉可能導致親鳥因驚嚇而棄巢，或雛鳥受驚跌落，甚至引發親鳥為保護幼鳥而碰撞無人機受傷，東方白鸛有棄巢先例，現已有幼鳥希望大家共同守護，這次若成功繁殖將是台灣在國際保育紀錄上的重要里程碑。

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