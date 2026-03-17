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    首頁 > 生活

    基隆停班課標準脫鉤北北桃！ 下修至雨量200毫米

    2026/03/17 13:10 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府今天召開說明會，針對下修停班停課標準做出說明，記者會由副市長邱佩琳（圖中）主持，圖由右至左依序為政風處長李國正、海大副校長顧承宇、邱佩琳、消防局長游家懿、人事處長林燕菲。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府今天召開說明會，針對下修停班停課標準做出說明，記者會由副市長邱佩琳（圖中）主持，圖由右至左依序為政風處長李國正、海大副校長顧承宇、邱佩琳、消防局長游家懿、人事處長林燕菲。（記者俞肇福攝）

    基北北桃4市過去因同屬共同生活圈，4市於晚間8時同步宣布隔天停班課消息，因應氣候變遷帶來的極端降雨與短延時豪雨事件日益頻繁，基隆市政府今天（17日）下修「未來24小時累積雨量」標準，從原先350毫米調整為200毫米，並採取分區判定、分層啟動機制進行停班停課，也成為「全台唯一」24小時降雨量超過200毫米，就有望放颱風假的縣市。

    副市長邱佩琳指出，基隆市全市約有95%以上為山坡地，且位於東北季風迎風面，每逢鋒面或颱風影響時，降雨往往呈現「雨勢強、累積快」的特性。即使累積雨量尚未達到中央標準，部分地區仍可能出現邊坡不穩、落石或局部淹水等情形，災害風險相對較高，為因應雨量預報與實際狀況的落差，基隆市政府委託國立台灣海洋大學針對降雨與災害進行相關研究，並給予相關修改的建議。

    消防局長游家懿指出，依據中央《天然災害停止上班及上課作業辦法》，基隆市原本山區及平地均採未來24小時累積雨量350毫米的標準作為停班停課判斷標準，對於山坡地比例高、降雨集中度高的基隆市而言，已難以完全反映地方實際風險。因此市府訂定《基隆市政府天然災害停止上班及上課判斷基準補充規範》，並經市務會議通過，115年起採行「分區判定、分層啟動」的彈性判斷機制。

    承辦防災調查研究的海大副校長顧承宇教授表示，近年短延時強降雨事件增加，並常伴隨邊坡滑動、落石、道路積淹水甚至土石流等複合型災害風險，將基隆與周邊區域的降雨量統計並分析後，建議把標準修改為200毫米作為停班停課標準。

    人事處長林燕菲說，基隆市不分山區平地改採未來24小時200毫米作為停班停課判斷指標，以更符合基隆地形環境與降雨特性。且中央已採納基隆市政府修法建議，修法程序會接續辦理。115年起，基隆市政府已可以依據上述補充規範，來判斷防汛期間是否停止上班上課。

    國立台灣海洋大學副校長顧承宇教授，接受基隆市政府委託做調查，做出建議下修停班停課標準。（記者俞肇福攝）

    國立台灣海洋大學副校長顧承宇教授，接受基隆市政府委託做調查，做出建議下修停班停課標準。（記者俞肇福攝）

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