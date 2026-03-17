陽明交大校門前土地公生3/20「做牙」 解憂仙草蜜免費送

都市傳說在此！陽明交大校門前的光明福德土地公廟，相傳許願要拜仙草蜜就會實現，而3/20是土地公生「做牙」的日子，當天也有食品企業要免費送解憂仙草蜜給民眾。（記者洪美秀攝）

陽明交大前的光明福德土地公廟是新竹地區不少學子求登科必拜的廟宇，相傳需準備仙草蜜做為供品，象徵「煩事先找me」，本週五（20日）是農曆二月初二，也是民間信仰中心新春後土地公生及頭次「做牙」的日子，當天拜拜也象徵新年開始的豐收，是民間求財運、事業、平安的重要日子。而國內食品大廠當天也會在該土地公廟前奉茶讓信徒喝平安、還免費發送限量解憂仙草蜜及120斤仙草蜜平安龜。

陽明交大學生間都知道只要搜尋「土地公愛吃什麼？」，仙草蜜這幾年已躍升進排名，而這個都市傳說據說是全校師生在有疑難雜症需向土地公祈願時，象徵「煩事先找me」的仙草蜜也就是許願靈驗的必需。而泰山食品今年與全台12間土地公廟祈福連線，將「仙草蜜」、「仙草茶」化為最強供品，並捐出3888瓶給廟方使用或奉茶給宮廟參拜信徒；並同步致贈仙草蜜祈福塔、平安龜給廟方。

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20日當天是土地公做頭牙的日子，陽明交大福德宮也會設置「奉茶祈福站」為土地公慶生，民眾當天12點到下午5點到現場，有機會免費領到限量「解憂仙草蜜」，現場也有120斤的仙草蜜平安龜，邀陽明交大學子們一起拜拜祈福。有陽明交大學生分享拿仙草蜜當供品許願就會實現的傳說，是學長姐傳承的經驗，不少學生初一、十五都會拜土地公，幾乎許的願望都會實現。更有就讀族文所的日本學生喝了仙草蜜，都覺得好喝很特別，直說日本沒有像這樣口感的飲料。

都市傳說在此！陽明交大校門前的光明福德土地公廟，相傳許願要拜仙草蜜就會實現，而3/20是土地公生「做牙」的日子，當天也有食品企業要免費送解憂仙草蜜給民眾。（記者洪美秀攝）

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