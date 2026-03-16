農糧署推線上申辦系統 農業移工雇主資格認定時程縮短至20天內

隨人力缺乏，農業急需農業移工，但過去農業移工雇主認定只用紙本作業，曠日廢時，改為線上申辦後大幅提高效率。（農糧署提供）

為加速農業移工雇主資格認定程序，農業部農糧署今（16日）表示，已建置「農糧工作申請引進外籍移工雇主資格認定」線上申辦 ，申請人與代辦業者可直接線上申請，農糧署表示，相比過去需要至少30個日曆天的處理時程，線上系統可縮短到20個日曆天內就可完成。

為解決農業缺工問題，農業部擴大引進外籍移工，不過過去雇主或代辦業者申請引進外籍移工須認定雇主資格時，都只能透過傳統掛號郵寄方式，不方便又耗時，甚至花費許多時間必須來回補件，農糧署副署長陳啟榮表示，因應業界需求，該署建置線上申辦系統，預計可從過去需時30個日曆天節省到20個日曆天以內，並且線上系統若需要補件可隨時上傳，不需要苦苦等候，也不用再像過去必須配合政府單位上班時間。

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農糧署表示，該線上申辦系統可自動檢核除錯，系統具備初步邏輯檢核功能，若資料填寫不全、格式錯誤、檢附文件缺漏等，系統可即時提醒，有效減少因資料未齊備導致的退件或往返補件，申請者也可隨時掌握案件進度，雇主可隨時登入查詢案件審核狀態，從收件、審核到核發證明，全程進度公開透明，有利規劃後續招募移工時程。

農糧署指出，目前申辦系統仍採紙本線上雙軌並行，雇主或代辦業者可擇一申請，預計今年下半年起將全數轉為線上申請，未來也會結合大數據分析人力需求。

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