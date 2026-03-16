台灣人「這1惡習」疫情後消失了？ 韓國人來台直呼：好羨慕！

韓籍網紅「挖系桑米西」，近日在網上分享表示，自己非常羨慕台灣的其中一點，就是在路上幾乎看不到有人亂吐痰。圖為西門商圈，與本文無關。（資料照）

在YouTube擁有超過14萬人訂閱的韓籍網紅「挖系桑米西」，近日在網上分享表示，自己非常羨慕台灣的其中一點就是在路上幾乎看不到有人亂吐痰，反觀韓國就很常看到這種惡習，引發台灣網友討論。

「挖系桑米西」最近在Threads上發文，「我在台灣生活時最驚訝、最覺得神奇又羨慕的一點，就是台灣人不會在路上吐痰。不分男女老少、學生還是大人，連等紅綠燈的時候也不會吐痰，都很從容自在的樣子，真的讓我覺得好羨慕、好神奇。」

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他接著說，如果有機會到韓國旅遊就知道，在路上隨地吐痰的人超級多，「冬天的時候這些痰甚至會結冰，還有人會踩到然後滑倒……總之真的，這一點真的很羨慕台灣。」

台灣網友紛紛留言，「吐痰大概是我們阿公阿嬤爸媽年代的人才會有的行為……去韓國不管男女老少帥哥美女，路邊吐痰真的很倒胃口」、「台灣就算看到吐痰的人也會跑去對準水溝蓋的洞」、「以前台灣很常有吃檳榔的在路上亂吐檳榔渣，現在已經很少見了」、「其實台灣人有，但越來越少見了，一般都出現在菸蟲」、「其實吐痰的人還是有，但都是年紀大的人居多」。

也有人表示，「Covid-19後，真的有少很多很多，因為政府為了防疫，那時有制定一些罰則，所以吐痰這樣噁心的行為，真的有被抑制住」、「這要歸功於疫情期間的防疫」、「疫情後真的少很多」、「衛生觀念這幾年真的有提升」。

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