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    首頁 > 生活

    高市幸福巴士擴大56條路線深入偏鄉 8條路線彈性預約不受限

    2026/03/16 00:18 記者陳文嬋／高雄報導
    高市幸福巴士擴大56條路線深入偏遠地區，其中8條路線彈性預約不受限。（記者陳文嬋攝）

    高市幸福巴士擴大56條路線深入偏遠地區，其中8條路線彈性預約不受限。（記者陳文嬋攝）

    高雄市幸福巴士已有56條路線深入偏遠地區，其中8條路線開放彈性預約，不受路線和班次限制，更挺進桃源、那瑪夏山區，比照公車計價方式，每公里收費15元，長輩就醫、學生就學更方便。

    高雄市區監理所推動幸福巴士，以計程車替代公車行駛，已有48條固定路線，平均1天300班次，更擴大推動8條預約路線，由美濃區打頭陣，擴及旗美九區，涵蓋美濃、杉林、六龜、內門、甲仙、茂林、桃源及那瑪夏區，由民眾彈性預約，不受路線和班次限制，均比照公車收費方式，每公里計價15元，服務時間從清晨6時至晚間9時。

    監理所表示，幸福巴士48條固定路線，並非每天都可搭乘，且班次不多、受限固定點，尤其桃源、那瑪夏區屬於原住民區，全境地形以山區為主，分別以省道台20線、台29線為主要聯外道路，公共運輸服務路線不多，僅服務幾個鄉里，未能充分提供居民通行便利。

    監理所提供預約式幸福巴士上路，方便長輩就醫就養、學生就學、日常生活及採買等，民眾利用電話、LINE平台、關懷據點或親訪媒合中心，由專人提供旅次運具媒合服務，以公車價格享受小黃服務，深受民眾好評。

    所長劉育麟說，政府重視交通平權，推動偏遠地區幸福巴士計畫，透過交通部法規鬆綁、公路局經費補助，以及市府與民間企業共同努力，提供接地氣人本交通運輸，改善偏鄉地區交通不便問題。

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