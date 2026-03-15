提升逾千所校園急救能力 教育部5年投7千萬強化硬體

學校購置攜帶式氧氣組，提升校園急救功能。（圖由教育部提供）

為提升校園緊急救護能力，強化學生學習環境安全，教育部近5年投入7312萬元，補助全國1244所國民中小學學校充實健康中心設備，作為健康檢查與管理、緊急傷病處理、衛生諮詢及支援健康教學的重要場所，並確保在突發意外事件發生時能即時處置，守護師生生命安全，建構安全韌性校園。

以南投縣麒麟國小為例，學校購置抽氣式骨折固定組，於緊急情況下可迅速固定受傷肢體，避免搬運過程造成二次傷害。該設備操作簡便且輕便易攜帶，教師及護理人員可快速處置，並適用於戶外教學或大型活動現場，有助提升校外活動安全防護。

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此外，學校亦添購背脊板及頭部固定器，於疑似脊椎損傷時提供標準化處置流程，加速安全後送，確保傷患獲得妥適照護；同時全面補充急救箱基本敷料及止血用品，即時應對校園及戶外活動中常見外傷狀況，強化整體急救防護能力。

高雄市鼓岩國小則購置新型三合一急救甦醒器，作為提升急救效率之重要設備，有助縮短急救處置時間，為突發狀況下之患者爭取寶貴救援時機；另配置攜帶式氧氣組，可即時提供氧氣支援，迅速因應窒息或低氧等緊急情況，降低患者風險。

另新北市海山國小亦添購三合一急救甦醒器，該器材具備急救甦醒、抽吸與氧氣供應功能，可安全且有效率地協助需要急救之患者。學校表示，此設備可協助護理人員於特殊疾病學生緊急傷病處置時，提供更即時且專業之救護支援。

教育部表示，校園為學生長時間學習與活動的重要場域，無論日常課程、體育活動或校園生活，皆可能面臨突發健康事件或意外傷害風險，因此以偏鄉學校優先，每年補助學校更新學生健康資訊管理設備，添購保健與傷病處理之急救相關器材及健康檢查常用設備，未來也將持續結合地方政府推動校園安全政策，完善學生健康管理機制與緊急救護網絡。

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