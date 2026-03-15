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    首頁 > 生活

    冬眠結束了？宜蘭燈篙林道驚見成人手臂粗眼鏡蛇「曬太陽」

    2026/03/15 13:39 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭燈篙林道雙月湖附近路段，驚見成人手臂粗的眼鏡蛇「曬太陽」。（圖由柯姓山友提供）

    宜蘭燈篙林道雙月湖附近路段，驚見成人手臂粗的眼鏡蛇「曬太陽」。（圖由柯姓山友提供）

    宜蘭縣知名登山健行路線燈篙林道，驚見成人手臂粗的眼鏡蛇「曬太陽」，山友研判近來春暖花開，眼鏡蛇結束冬眠後開始活動覓食，提醒大家上山時注意安全。

    柯姓山友昨天到燈篙林道健行，走到雙月湖附近路段時，發現一尾巨大蛇類在路邊「曬太陽」，外形像是眼鏡蛇，蛇身有成人的手臂粗，拿起手機拍攝。宜蘭縣政府農業處畜產科長卓盟翔今天（15日）檢視畫面，確認照片中的蛇類是眼鏡蛇。

    柯姓山友說，他撞見眼鏡蛇當下，這條山林嬌客看起來懶洋洋，可能是連日來氣溫回升，結束漫長冬眠，開始尋找獵物果腹，消息曝光後，其他山友回應，當天在同個地方也有見到眼鏡蛇。

    燈篙林道人潮絡繹不絕，柯姓山友希望大家上山踏青時小心安全，至於被發現的眼鏡蛇是原生蛇類？還是民間團體放生？尚待進一步釐清。宜蘭縣政府農業處呼籲各界不要任意放生野生動物。

    農業部林業及自然保育署建議登山民眾，野外活動應穿著長袖、長褲和包鞋，避免穿短褲、涼鞋登山或夜遊，如果遇到蛇，切勿徒手打蛇或抓蛇，大多數情況下，蛇會自行離開，萬一被蛇咬到，務必保持鎮靜，記住蛇的特徵儘速就醫。

    燈篙林道現蹤的眼鏡蛇，藏身路邊草叢，疑結束冬眠開始活動覓食。（圖由柯姓山友提供）

    燈篙林道現蹤的眼鏡蛇，藏身路邊草叢，疑結束冬眠開始活動覓食。（圖由柯姓山友提供）

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