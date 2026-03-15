台中沙鹿火燒山 網路炸爆質疑空氣品質無人討論?

台中市沙鹿區示範公墓附近昨天上午10點多發生雜草火警，延燒約3小時，至下午近2點才撲滅。（民眾提供）

台中市沙鹿區示範公墓附近昨天上午10點多發生雜草火警，火燒山延燒約3小時，至下午近2點才撲滅，靜宜大學學生抱怨學校宿舍窗戶關上了還是臭死，網路上也有民眾熱議「人體空氣清淨機運轉中」，網友也掀起論戰，有人質疑「環團還活著嗎？」、「毒媽媽說好的谷關空氣呢」；也有網友表示，雜草火警絕大部份是掃墓祭祖時沒控制好火源引起的，「請別任何事都用政治腦來看」。

對此，台中市政府今天早上發出訊息請大家清明掃墓不燒墓，未對空品說明，而台電則表示並未收到消防局火警通報，也並無停電狀況。

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沙鹿示範公墓昨發生雜草火警，有網友po文諷刺「台中沙鹿區白色情人節現況…人體空氣清淨機運轉中」；有靜宜大學學生回應表示「窗戶已經關了還是臭死 」，還有網友表示「台中大規模停電的話，絕對不是因為火燒山」；甚至掀起藍綠論戰，有網友質疑國民黨執政的縣市 ，火燒山的新聞報導力度就不強，沒幾個人知道，市府也沒通知。

另有網友抱怨「一年燒好幾次也不知道幾年了？這時候喊空汙的，環團的，請問還活著嗎？毒媽媽說好的谷關空氣呢」；有網友回應「都投國民黨了，還會在乎空汙這點芝麻綠豆花生堅果燕麥般的小事嗎？」、「台中沒有環團喔，環團只針對綠色執政的縣市」。

有網友則表示，「不應把火燒山視爲正常化，每年都燒就是不對」，有人則回應「絕大部份是掃墓祭祖時，沒控制好火源引起的，這要怪誰？要怎麼處理？請別任何事都用政治腦來看」；有人則反諷「越燒越旺，繼續燒，執政黨最好不要太雞婆插管這件事情，吃力不討好」。

台中市沙鹿區示範公墓附近昨發生雜草火警。（民眾提供）

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