囤積戶暗藏公安疑慮 新北研擬自治條例祭罰則

囤積戶涉及民眾財產、公共安全、傳染病傳播及環境衛生等多元問題，目前執行缺乏統一規範。（圖由新北市環保局提供）

近年因屋內囤積大量雜物而引發火災的案件時有所聞，但目前礙於法規，私人區域公權力難以強制介入清理，造成公安疑慮。為解決長期以來的棘手問題，新北市政府將訂定環境維護管理自治條例，針對囤積戶堆置雜物，提供執行的統一規範，並祭出罰則加強管理，草案尚在研擬階段。

新北市環保局長程大維指出，為提升環境品質，打造「乾淨城市2.0」，新北市將訂定環境維護管理自治條例以完善制度，針對囤積戶堆置雜物、非道路廢棄車輛以及營業場所自主維護等面向，解決長期難解的環境問題。

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環保局表示，因囤積戶涉及民眾財產、公共安全、傳染病傳播及環境衛生等多元問題，目前執行通常依據個案情況，由不同主管機關依權管法令進行處理，未來訂定自治條例後，能使執行面有統一規定與程序遵循，提高處理效率。

此外，路上常見廢棄車輛閒置，久佔公共空間，影響環境和市容。環保局說明，目前依據「道路交通管理處罰條例」，處理道路上的廢棄車輛，但非道路且供公眾使用的土地，仍存有廢棄車輛問題，未來將納入自治條例管理，有助於全面提升市容環境。

環保局表示，基於營業場所周遭多有民眾駐足，較易造成環境髒亂情形，未來自治條例規劃經公告列管的營利事業，對其營業場所所在地及附屬停車場周遭2公尺以內的巷道或騎樓，應負起環境清潔責任，希望透過公私合作，提升環境整潔。

新北市將研擬環境維護管理自治條例，提升環境整潔與市容。圖為清潔隊員整理環境。（圖由新北市環保局提供）

為解決非道路的廢棄車輛問題，新北市將訂定環境維護管理自治條例。（圖由新北市環保局提供）

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