為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    囤積戶暗藏公安疑慮 新北研擬自治條例祭罰則

    2026/03/15 10:03 記者賴筱桐／新北報導
    囤積戶涉及民眾財產、公共安全、傳染病傳播及環境衛生等多元問題，目前執行缺乏統一規範。（圖由新北市環保局提供）

    囤積戶涉及民眾財產、公共安全、傳染病傳播及環境衛生等多元問題，目前執行缺乏統一規範。（圖由新北市環保局提供）

    近年因屋內囤積大量雜物而引發火災的案件時有所聞，但目前礙於法規，私人區域公權力難以強制介入清理，造成公安疑慮。為解決長期以來的棘手問題，新北市政府將訂定環境維護管理自治條例，針對囤積戶堆置雜物，提供執行的統一規範，並祭出罰則加強管理，草案尚在研擬階段。

    新北市環保局長程大維指出，為提升環境品質，打造「乾淨城市2.0」，新北市將訂定環境維護管理自治條例以完善制度，針對囤積戶堆置雜物、非道路廢棄車輛以及營業場所自主維護等面向，解決長期難解的環境問題。

    環保局表示，因囤積戶涉及民眾財產、公共安全、傳染病傳播及環境衛生等多元問題，目前執行通常依據個案情況，由不同主管機關依權管法令進行處理，未來訂定自治條例後，能使執行面有統一規定與程序遵循，提高處理效率。

    此外，路上常見廢棄車輛閒置，久佔公共空間，影響環境和市容。環保局說明，目前依據「道路交通管理處罰條例」，處理道路上的廢棄車輛，但非道路且供公眾使用的土地，仍存有廢棄車輛問題，未來將納入自治條例管理，有助於全面提升市容環境。

    環保局表示，基於營業場所周遭多有民眾駐足，較易造成環境髒亂情形，未來自治條例規劃經公告列管的營利事業，對其營業場所所在地及附屬停車場周遭2公尺以內的巷道或騎樓，應負起環境清潔責任，希望透過公私合作，提升環境整潔。

    新北市將研擬環境維護管理自治條例，提升環境整潔與市容。圖為清潔隊員整理環境。（圖由新北市環保局提供）

    新北市將研擬環境維護管理自治條例，提升環境整潔與市容。圖為清潔隊員整理環境。（圖由新北市環保局提供）

    為解決非道路的廢棄車輛問題，新北市將訂定環境維護管理自治條例。（圖由新北市環保局提供）

    為解決非道路的廢棄車輛問題，新北市將訂定環境維護管理自治條例。（圖由新北市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播