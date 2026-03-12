植樹節上種樹課 瑞峰國小學童親手栽下校園綠意

新竹縣瑞峰國小這些國家的幼苗，為國家大地栽下護國衛家的幼苗。（瑞峰國小提供）

今天是植樹節，新竹縣竹東鎮瑞峰國小早上就進行一堂有趣的種樹課，全校學童在老師們的指導下，學著如何種下樹苗，從今天起，慢慢感受和認識「種一棵樹，為地球多一份綠意」的真實樣貌。

瑞峰國小校長何崧瑀說，今天的課程活動，多虧縣府農業處發送龍柏、肉桂、羅漢松以及青剛櫟這4種苗木才得以執行，小朋友們把這些樹苗種入校園的盆栽中，逐一完成播土、澆水、施肥、祝福，讓這些國家的幼苗親手栽下國家土地的幼苗。

特別是該校校園近年有多株大樹遭受褐根病、蟻害，嚴重的甚至被迫要被移除，其中原在中庭的高大南洋杉就是代表，全校師生非常不捨，所以之前曾在移除前舉辦系列與南洋杉樹爺爺話別的寫生、攝影、祝福活動，其枝幹、意象也留存在新啟用的圖書室空間設計上，讓全校師生們體驗到不是所有樹木的生命是可以百年千年，而是幾十年的生命似乎更是平常，因此，如何為校園新添永續綠意生態，也是很重要的。

今天的種樹課，師長們從介紹園藝用具、移植入盆的注意事項開始，再從旁協助學童們親手把土壤與樹苗放入盆栽，讓小朋友們從做中學、學中做，體認到樹木對於自然環境的重要。

新竹縣瑞峰國小的小朋友們在植樹節這一天，上了堂珍貴的種樹課。（瑞峰國小提供）

