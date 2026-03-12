為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    植樹節上種樹課 瑞峰國小學童親手栽下校園綠意

    2026/03/12 14:28 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣瑞峰國小這些國家的幼苗，為國家大地栽下護國衛家的幼苗。（瑞峰國小提供）

    新竹縣瑞峰國小這些國家的幼苗，為國家大地栽下護國衛家的幼苗。（瑞峰國小提供）

    今天是植樹節，新竹縣竹東鎮瑞峰國小早上就進行一堂有趣的種樹課，全校學童在老師們的指導下，學著如何種下樹苗，從今天起，慢慢感受和認識「種一棵樹，為地球多一份綠意」的真實樣貌。

    瑞峰國小校長何崧瑀說，今天的課程活動，多虧縣府農業處發送龍柏、肉桂、羅漢松以及青剛櫟這4種苗木才得以執行，小朋友們把這些樹苗種入校園的盆栽中，逐一完成播土、澆水、施肥、祝福，讓這些國家的幼苗親手栽下國家土地的幼苗。

    特別是該校校園近年有多株大樹遭受褐根病、蟻害，嚴重的甚至被迫要被移除，其中原在中庭的高大南洋杉就是代表，全校師生非常不捨，所以之前曾在移除前舉辦系列與南洋杉樹爺爺話別的寫生、攝影、祝福活動，其枝幹、意象也留存在新啟用的圖書室空間設計上，讓全校師生們體驗到不是所有樹木的生命是可以百年千年，而是幾十年的生命似乎更是平常，因此，如何為校園新添永續綠意生態，也是很重要的。

    今天的種樹課，師長們從介紹園藝用具、移植入盆的注意事項開始，再從旁協助學童們親手把土壤與樹苗放入盆栽，讓小朋友們從做中學、學中做，體認到樹木對於自然環境的重要。

    新竹縣瑞峰國小的小朋友們在植樹節這一天，上了堂珍貴的種樹課。（瑞峰國小提供）

    新竹縣瑞峰國小的小朋友們在植樹節這一天，上了堂珍貴的種樹課。（瑞峰國小提供）

    新竹縣瑞峰國小的小朋友們在植樹節這一天，上了堂珍貴的種樹課。（瑞峰國小提供）

    新竹縣瑞峰國小的小朋友們在植樹節這一天，上了堂珍貴的種樹課。（瑞峰國小提供）

    新竹縣瑞峰國小的小朋友們在植樹節這一天，上了堂珍貴的種樹課。（瑞峰國小提供）

    新竹縣瑞峰國小的小朋友們在植樹節這一天，上了堂珍貴的種樹課。（瑞峰國小提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播