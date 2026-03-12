強風一吹就倒 雲林崙背綠色隧道逾千棵孟加拉榕將移植

雲林縣崙背鄉綠色隧道縣道154線兩旁孟加拉榕又高又大，但遇強風即傳出樹枝斷裂、樹倒，危及用路人安全，地方多次建議移植。（記者黃淑莉攝）

雲林縣154縣道（崙背綠色隧道）兩側孟加拉榕，每遇強風即發生樹枝、樹幹斷裂或整棵傾倒，只要颱風來襲時縣府都要預防性封閉，村民多次陳情盼能移植改種其他樹種，地方今（12）日召開說明會，與會村民全數舉手贊成移植。縣府說，經費到位即會啟動1009棵孟加拉榕移植工程，未來改種台灣原生樹種。

說明會在崙背泰安宮舉辦，由雲林縣交通工務局副局長廖珉鋒主持，約有30名村民到場，崙背鄉長李泓儀、議員李明哲、洪如萍等地方民代到場。

李泓儀指出，縣道154線是崙背往麥寮、台西、四湖等海線主要道路之一，上下班時間車流量大，兩旁種植孟加拉榕樹齡超過數10年，尤其崙背水尾村到豐榮村約2公里最密集，兩側樹幹合抱形成綠色隧道，很美卻也很危險，每年都要請縣府修剪，遇強風斷枝、傾倒情況頻傳。

李明哲表示，颱風、東北季風期，只要風勢大一點，就會接到當地村民陳情電線遭斷裂樹幹、傾倒榕樹壓壞導致停電，或掉落樹枝、樹幹影響通行等，另外隧道內外光差大，駕駛行經反應來不及易出現暫時視盲，也會危及行車安全。

與會多名村民說，孟加拉榕生長迅速，因淺根遇強風就倒，過去曾發生多件樹倒造成人員傷亡的意外，而且只要颱風來襲就要預防性封閉，對村民及上班族很不方便。

聽取各方意見後，與會村民都舉手贊成移植，也有村民建議同步將電線電桿地下化。廖珉鋒指出，經概估移植及拓寬車道增設機慢車道約需3000萬元，等經費到位即可執行，未來改種易維護、沒有浮根問題的台灣原生樹種，樹種將再聽取地方意見。

雲林縣府召開說明會討論崙背縣道154線孟加拉榕是否移植。（記者黃淑莉攝）

參加說明會村民都舉手同意移植。（記者黃淑莉攝）

