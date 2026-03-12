許紋諪推待用餐助弱勢 獲新北社工「資深敬業獎」

新北市鶯歌區公所課長楊祚榮（右2）與社區發展協會等基層打成一片，榮獲績優社政人員表揚。（社會局提供）

新北市社會局今天舉辦「新北市績優社工暨社政人員表揚典禮」，其中社會局社工科督導許紋諪負責推動「惜食分享網」和待用餐等計畫，藉由民間力量，幫助弱勢者獲得溫飽，榮獲「資深敬業獎」；鶯歌區公所課長楊祚榮深耕基層社政工作，輔導鶯歌在地社區發展協會參與評鑑與競賽，獲新北市長侯友宜頒贈優等獎。

社會局長李美珍指出，楊祚榮輔導鶯歌在地社區發展協會，參與各項評鑑與競賽，屢創佳績，包括2025年大湖社區榮獲新北市金卓越社區評鑑績效組單項特色獎，以及推動多個社區獲得金好獎、紫絲帶社區認證，在家庭暴力防治競賽等全國及市級評比中，獲得金、銀獎肯定。

另外，楊祚榮在兒童及少年未來教育與發展帳戶推動、志願服務評鑑及社會福利參與式預算計畫等工作上表現亮眼，多次獲得全市第1名與全國前2名佳績。

鶯歌區長曾明華說，楊祚榮承接市府民防團收容大隊教育訓練等重大任務，並結合社區推動性別平等亮點方案，展現卓越的行政整合與社區培力能力，為在地社福網絡奠定穩固基礎。

許紋諪負責新北惜食分享網和待用餐等計畫，分別榮獲2025年台灣健康城市暨高齡友善城市健康城市類綠色城市獎、第8屆政府服務獎。她說，這些榮耀不僅是對專業的鼓勵，更讓她體會團隊合作與長年耕耘的重要。

許紋諪表示，推動過程中結識一對行善逾20年的夫妻，如今升格為祖父母，仍持續奉獻；還有許多默默付出的公益夥伴，他們的善念與堅持，成為前進的動力。

社會局社工科督導許紋諪（中）負責惜食分享網和待用餐等計畫，榮獲「資深敬業獎」。（社會局提供）

