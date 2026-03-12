武陵農場3月桃花開，還有白色晚櫻及紅白輝映「桃接李」奇景

武陵農場仍可見晚櫻的身影，圖為白色的墨染櫻。（武陵農場提供）

武陵農場櫻花季雖落幕，但3月正是桃花盛開的季節，盛開的粉紅桃林，加上白色的晚櫻，包括墨染櫻及珍貴的台灣原生種「霧社櫻」，還有結合農人智慧的「桃接李」特殊栽植景觀，粉紅及白色相間，為遊客構築出一幅層次豐富的春日畫卷。

武陵農場最知名的「紅粉佳人」粉紅櫻花雖已謝幕，但山林間仍可見到「晚櫻」的優雅身影，包括白色的墨染櫻，還有台灣原生種「霧社櫻」綻放，不同於緋寒櫻的濃艷，霧社櫻以其潔白如雪的小巧花朵著稱。從高處俯瞰，點綴在翠綠山巒間的白櫻，宛如初春尚未消融的殘雪，與粉紅桃花交織出最美的對比色。

3月是桃花的主場，在陽光的照耀下，成片的桃林綻放出燦爛的粉紅花海。桃花的花瓣溫潤、色澤柔美，相較於櫻花的纖弱，桃花更顯生機蓬勃。漫步在桃林隧道中，微風拂過，花瓣如雨般落下，完美詮釋了「桃花舞春風」的浪漫詩意。

此外，武陵農場員工將李樹枝條嫁接在桃樹上，這種技術不僅能提升果實的生長勢，更在花季時創造出「一樹雙色」或「紅白輝映」的奇觀。在這一波花季中，形成引人入勝的「桃接李」特殊景觀。在同一片果園，甚至同一株果樹附近，同時欣賞到桃花的粉紅與李花的純白，花團錦簇，層次分明，令路過的遊客大嘆農人的巧奪天工。

武陵農場桃花開，訴說另一種粉色的浪漫。（武陵農場提供）

