林業署台中分署與國際獅子會合作在翁子公園種下600株原生樹種

「原地扎根，韌性森活」植樹活動，在豐原區翁子公園舉行。（記者歐素美攝）

農業部林業及自然保育署台中分署與台中市農業局及國際獅子會300-C2區合作，今天在台中市豐原區翁子公園舉辦「原地扎根，韌性森活」植樹活動，種下600株魚木、天料木、小西氏石櫟等原生樹種，現場並發放1000株苗木，供民眾帶回家種植。

農業部林業及自然保育署台中分署分署長張弘毅表示，希望透過植樹，營造翁子公園成為景觀、原生植物及蜜源的公園，在公園最上層種植苦楝樹，未來會開紫色的花；中層種植魚木及天料木，開白色的花；底層種植埔里杜鵑，營造成複層林的森林，並與獅子會合作，未來由獅子會負責養護，讓林木得以生長良好，並與在地里長及學校等合作，未來成為環境教育的森林，希望4到5年、林木長大後，可以形成特有的景觀跟蜜源森林，兼顧環境教育的效果。

國際獅子會300-C2區總監許吉本則希望透過這項植樹活動，從國小紮根，培養小朋友懂得植樹及維護環境，並透過獅子會將樹的觀傳達到家家戶戶。

立委楊瓊瓔說，翁子公園前身是豐原區第六公墓，市府將公墓變為公園很不簡單，這次種植的600棵樹苗都是台灣原生種，而且都是比較中大型的苗木，日後將由國際獅子會300-C2區獅友負責維護，種樹簡單，但要讓樹木存活不容易， 這次植樹活動並結合翁子國小，讓學童一起參與種植，希望藉此拋磚引玉，作為成功典範，未來民眾行經國道四號高速公路豐原段，就可看到紫色、白色及粉紅色等美麗的花木。

翁子國小學童努力種樹。（記者歐素美攝）

林業及自然保育署台中分署分署長張弘毅和小朋友一起植樹。（記者歐素美攝）

