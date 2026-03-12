竹縣湖口鄉立圖書館擬在湖口火車站對面建分館 今年發包設計

新竹縣湖口鄉圖書館目前使用上已經不能滿足鄉親的需求。（取自竹縣府官網）

新竹縣湖口鄉立圖書館計畫要在湖口火車站對面、原湖口分駐所的位址新建分館，這棟分館的計畫藏書量7萬冊，地上建物4層，粗估設計規劃和施工至少需要2億元打造，最近獲得教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」第2階段允諾補助3150萬，今年將發包設計，若一切順利，明年再爭取經費施工。

縣長楊文科說，湖口鄉立圖書館多年來一直是縣內公共圖書館的模範館舍，自2019年現有館舍落成起，逐漸面臨藏書空間不足、設備老舊以及使用分區拓展受限，已經難以滿足在地居民和學生的使用需求。

請繼續往下閱讀...

縣府文化局長朱淑敏說，計畫新建的分館將導入智慧化科技設備並有創新服務空間，將結合在地文化、科技展示、智慧閱讀等，打造為社區知識中心與共學空間。

為了提升縣內公共圖書館的服務量能，縣府近年陸續透過客委會「文化發電機計畫」或從教育部前述補助項目，替寶山、新埔、關西、竹東、竹北、北埔、芎林以及竹東等鄉鎮市成功爭取到超過3億的經費，或用以推動在地客家特色閱讀活動與場域建構，或用以新建或改造館舍。

縣府文化局圖書館也在教育部補助1800萬下，將於總館興建完成後，要把目前的舊館轉型為兒少圖書館，經濟部產業發展署也透過「城市美學~公共場域設計共創計畫」提供450萬的規劃費，目前正在設計中。

新竹縣湖口鄉圖書館計畫要蓋的分館，就是圖中原來舊湖口分駐所所在。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法