回不去了？彰市永樂商圈將砸2275萬活化 彰化人說話了

彰化市永樂商圈耗資2275萬元活化，兩側拱門將拆除。（記者湯世名攝）

彰化市公所將耗資2275萬元針對永樂街形象商圈進行活化改造，期能再造往日繁榮，預計4月中旬大甲媽遶境過後進場施作，有網友對此進行問卷調查「永樂街需要改善哪些項目？」大批網友提出建言指出，永樂街救了也是半年後變空城，不如廢掉改一般道路；還有人直指不易停車加上高租金，難以恢復往日人潮，「2千多萬元當水在花，永樂街沒救了」。

彰化市公所對於永樂街活化項目，範圍是在中山路與民族路之間300公尺路段，取消單雙月停車制度、將地磚路面全面改為一般柏油道路、兩側人行道加寬並改為混凝土壓花路面、排水溝改善，另外，沿線將劃設約40個機車停車格與數個貨車卸貨停車格，矗立於中山路與民族路兩側老舊的ㄇ字型拱門則將拆除，另製簡潔俐落的拱門以利車輛通行。

市公所工務課指出，此項工程將耗資2275萬元，預計將在4月中旬大甲媽遶境進香回鑾後進場施作，最慢年底前完工；期望完工後能讓永樂街再次活化，恢復往日繁榮盛景。

有彰化市民指出，每年春節永樂街市集吸引爆滿遊客，證明仍有吸引力，支持公所全面改善；不過也有在地人不領情說，沒有方便停車的地點，一堆空店面招租，根本沒救了，救了也是半年後變空城，不如廢掉改一般道路，柏油路鋪好鋪滿，一切順其自然。另有民眾認為改成消夜一條街或夜市，不要人行步道，絕對能吸引人潮，再現往日榮景。

彰化市永樂街地磚將打掉，重鋪成柏油路面。（記者湯世名攝）

彰化市永樂商圈人行道將加寬。（記者湯世名攝）

永樂街單雙月制停車也將一併取消。（記者湯世名攝）

