    首頁 > 生活

    迎接「黑琵時光」 台江處邀聽音樂、逛市集

    2026/03/12 09:08 記者蔡文居／台南報導
    近來黑面琵鷺已換上艷麗的繁殖羽，十分漂亮。（圖由台江處提供）

    近來黑面琵鷺已換上艷麗的繁殖羽，十分漂亮。（圖由台江處提供）

    近來黑面琵鷺已換上艷麗的繁殖羽，開始北返。台江國家公園將於3月28日下午，在台江處遊客中心前廣場舉辦「2025台江黑琵季閉幕活動－黑琵時光」，邀請民眾走進濕地，春日來台江聽音樂、逛市集，一起相約「黑琵時光」。

    台江處表示，春天的台江濕地不只有海風與夕陽，還有來自北方的嬌客黑面琵鷺。「2025台江黑琵季閉幕活動－黑琵時光」，邀請民眾走進濕地，在音樂、市集與互動體驗中，度過一個輕鬆愉快的春日午後。

    台江處說，活動現場將以薩克斯風與鋼琴演奏揭開序幕，悠揚旋律搭配濕地風景，營造出悠閒的春日氛圍；還有魔術氣球表演與爵士樂團演出，讓現場充滿驚喜與節奏感。遊客中心前廣場上可以聽音樂、逛市集、與朋友家人聊天放鬆，感受台江濕地獨有的慢活節奏。

    除了舞臺演出，現場也規劃「實境闖關」互動體驗，透過有趣的關卡設計，讓民眾在遊戲中認識台江的人文歷史與濕地生態；完成任務還能兌換限量紀念品。人氣的烏克麗麗DIY手作體驗，則讓親子可以一起動手創作，留下專屬於黑琵季的回憶。

    台江處表示，隨著季節轉換，黑面琵鷺即將陸續北返，誠摯邀請民眾把握候鳥季節尾聲，走訪台江濕地，一起在「黑琵時光」中留下春天最美好的濕地記憶。

