    首頁 > 生活

    不會抗拒摺過紙鈔！ 日部落客揭超商店員真正討厭「4種行為」

    2026/03/11 18:22 即時新聞／綜合報導
    近日有台灣網友分享旅日經驗指出，日本人不喜歡拿到被摺過的日幣紙鈔。（示意圖，路透）

    近日有台灣網友分享旅日經驗指出，日本人不喜歡拿到被摺過的日幣紙鈔。（示意圖，路透）

    社群平台Threads上，近日有台灣網友分享旅日經驗指出，日本人不喜歡拿到被摺過的日幣，還引起不少人贊同，表示每次都被店員瞪，該貼文也被台灣媒體引述報導。對此，日本部落客「日本人的歐吉桑」指出，大部分日本人並不會很在意，尤其是超商店員。不過，他也提醒，超商店員真正在意的，是包括「動作很慢」、「插隊」等4種帶給別人麻煩的行為。

    日本人的歐吉桑今日在臉書發文表示，網友會被店員瞪的原因，並不是使用摺過的紙鈔，他透露，日本店員最討厭的是客人動作很慢、插隊、結帳時突然追加商品或是用耳機聽音樂聽不到店員的聲音之類的行為。他解釋，在日本結帳的收銀台員工沒有那麼溫柔，也沒有那麼多的耐性，尤其在大城市的便利商店。

    日本人的歐吉桑說，日本紅包是把鈔票摺了幾次後才放的，而且有正確的摺法。要是日本人若嫌棄摺過的紙鈔的話，就不會有日本紅包文化了。「所以大家去日本旅遊時候，不太需要在意在日本商店使用摺過的紙鈔。」

    不過，他也表示，在特殊環境下，還是有些日本人會在意，像是在意風水的人、在夜店工作的人員等等，有些人對錢包裡的鈔票放置，都有嚴格的規則。但他相信一般觀光客都不會接觸到這些比較特殊的日本人，所以應該不用太在意。

