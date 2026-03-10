彰化首條行人優先區挨批標線太亂 交通處回應了

彰化市小西商圈陳稜路劃設行人優先區，路口行穿線外圍加上黃色格狀標線，提醒駕駛人減速慢行、注意行人。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府在彰化市小西商圈陳稜路劃設全縣首條行人優先區，標線完成後引發居民與商家抨擊標線太多，造成用路人視線混淆，縣議員吳韋達建議，改用不同鋪面設計取代單純標線，同步規劃周邊停車空間，引導民眾停車後再步行進入商圈，交通設計才算完整。交通處長林孟弘指出，當初規劃時已召開地方說明會，後續若要進行新的調整，要與地方再溝通，有共識再執行才恰當。

陳稜路行人優先區路段從中正路二段至和平路，長度約270公尺，速限降為20公里，劃設黃底格子線、時速20等標線，希望透過慢行交通環境，提升步行安全並活絡小西商圈。不過標線完成後，當地居民反映路面標線劃太多，也不知道方格子標線代表意義，用路人難以辨識，負面評價多。

吳韋達指出，他支持人本交通，朝低碳、重視步行的城市發展出發點良善，但政策若缺乏配套與溝通，容易美意盡失。依據《行人交通安全設施條例施行細則》，行人優先區車速需低於20公里，他建議縣府參考台北市做法，改以不同「鋪面設計」取代單純標線，提高視覺辨識度。

他認為，推動行人優先區不能只在路面做文章，必須同步解決周邊停車空間與商家卸貨需求，引導民眾將車輛停放在外圍停車場，再步行進入商圈，這樣的交通動線才算完整，也能兼顧安全與商圈運作。

對此，林孟弘表示，陳稜路路幅較窄，因此未再劃設分向指示線；若未來需要設置卸貨區，仍須與地方商家取得共識。交通處當初規劃行人優先區時曾召開地方說明會，若後續需要調整，也會持續與地方溝通。至於停車空間部分，未來將在彰化市停車整體規劃中，配合捷運綠線與鐵路高架化一併檢討。

彰化市陳稜路行人優先區路面劃設「20」速限標誌，提醒車輛進入路段須放慢車速且不能按喇叭。（記者張聰秋攝）

彰化市陳稜路段交叉處路口標線密集，加上去年台灣設計展留下的路面圖像，視覺雜亂。（記者張聰秋攝）

