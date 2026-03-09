為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台74線近泰安國小路段路面局部下陷 3/30～3/31封路修復

    2026/03/09 16:17 記者蘇金鳳／台中報導
    台74線近泰安國小的路段瀝青路面有局部下陷，公路局3月30、31日封路修復。（圖由公路局提供）

    台74線車流量愈來愈多，交通部公路局中區養護工程分局因發現雙向13K+300~13K+400路段瀝青路面有局部下陷情形，就是西屯泰安國小前，公路局將在30至31日2天封路修復，用路人可從凱旋路匝道提前下，續走環中路。

    中區養護工程分局表示，在過年前就發現13K+300~13K+400路段瀝青路面有局部下陷情形，因為適逢過年，因此在過年後便規劃封路修護，將在30日及31日封路修復，但1天封一側，避免影響路況。

    中區養護工程分局表示，3月30日21:00起至隔日上午05:00止辦理東行線（往霧峰方向）路面局部下陷修復作業，3月31日21:00起至隔日上午05:00止辦理西行線（往烏日方向）路面局部下陷修復作業。

    施工管制期間建議替代道路路線，台74線（東行往霧峰方向）：主線車輛提前下北屯一凱旋路匝道 （12K+500公里處） →接環中路二段（平面道路）→接台74線上北屯一凱旋路匝道續行。

    台74線（西行往烏日方向）：主線車輛提前下北屯一凱旋路匝道（13K+400公里處）→接環中路二段（平面道路）→接台74線上北屯一凱旋路匝道續行。

