新二代展現主持功力推廣越南文化 移民署培力助學

移民署南區事務大隊台南市第2服務站「翻轉家鄉」活動由新2代擔綱主持。（移民署台南市第2服務站提供）

新2代曾子翟與張麗雯擔綱以沉穩口條與敏捷反應精準控場，展現主持功力，常隨母親推廣越南文化，移民署南市第二服務站主任賴淑怡表示，新住民培力計畫展現成果，今年開始受理報名，鼓勵新二代踴躍參與。

移民署新住民培力計畫透過獎學金與助學金方式，鼓勵新住民及其子女就學、取得證照與發展專長。移民署南區事務大隊台南市第二服務站結合南市新向陽協會及後壁區公所，舉辦「玩轉家鄉-綻放新魅力」活動，由新住民第2代展現在語言、音樂和舞蹈領域的亮眼表現。

「玩轉家鄉」活動由新2代曾子翟與張麗雯的主持功力獲得掌聲不斷。曾子翟長年跟隨母親推廣越南文化，練就一身精湛竹琴技藝，曾受邀於越南駐台辦事處國慶宴會演出，獲得滿堂喝采；張麗雯現任居家照顧服務員督導，求學期間即運用中越語優勢，深入社區轉譯常用醫療名詞，協助長者就醫。

還有表演者穿著母國傳統服飾、頭戴親手彩繪的斗笠，演唱〈哈囉！越南〉；蕭為展、高子萱與侯淨涵等 3 名青少年組隊，演唱改編自越南經典名曲的〈嘆〉。

賴淑怡表示，新二代本身具有雙語及跨國背景優勢，除了協助企業拓展海外市場、促進經貿交流，也可透過飲食、藝術、文學與社群媒體，將其原鄉文化與台灣在地文化融合，讓台灣在國際舞台上展現出更多元包容的形象。新住民培力計畫包括新住民子女特殊才能獎勵金、總統教育獎勵金、新住民及子女優秀及清寒獎（助）學金與新住民證照獎勵金，114 學年度「新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」即日起至3月23日開放線上報名114學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫，紙本收件至3月30日止，通過者的核發金額自新台幣2000元至5萬元不等，諮詢專線02-23889393分機2525。

新住民子女透過舞蹈呈現越南特色。（移民署台南市第2服務站提供）

新2代自組團隊演唱改編自越南經典名曲的歌曲。（移民署台南市第2服務站提供）

