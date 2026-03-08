為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紙風車劇團壓軸演出掀高潮 數十萬觀眾嗨翻天

    2026/03/08 12:54 記者蔡宗勳／嘉義報導
    「TEAM TAIWAN 大遊行」由紙風車劇團「雨馬」壓軸演出。（記者蔡宗勳攝）

    「TEAM TAIWAN 大遊行」由紙風車劇團「雨馬」壓軸演出。（記者蔡宗勳攝）

    大家引頸企盼的2026台灣燈會「TEAM TAIWAN 大遊行」，昨晚由享譽國際的紙風車劇團壓軸，率先和大家打招呼是移動靈活還會噴煙與發光的「燈怪」，帶動第一波高潮，接著「即將成真」精彩的火舞表演，讓夾道觀賞的遊客看著目瞪口呆，最後由「雨馬」接棒，巨大的身軀震撼感十足，為挺台灣大遊行劃下美麗句點。

    2026台灣燈會昨天是第一個週末假日，吸引大量民眾前來賞燈，嘉義縣府統計單日參觀人次突破200萬。周邊道路從下午兩點多就出現壅塞狀況，到了傍晚5點更是動彈不得，連台82線快速道路都塞爆宛若大型停車場，縣長翁章梁接獲相關訊息，隨即透過臉書粉專稱「現在燈會人流及車流已經飽和，非常抱歉，還沒出門的，請大家擇期再來賞燈。」

    由於燈區人潮湧現，昨晚6點45分沿著博愛路→信義一路→太子大道進行「TEAM TAIWAN 大遊行」，兩邊路旁早早就有人卡位，傍晚5點多精華區已經塞爆，到了6點多根本擠不進去，不少人在臉書自嘲「雖然人在燈區，但也只能大遊行直播」。

    精彩的「TEAM TAIWAN 大遊行」讓望眼欲穿的遊客驚奇連連，直呼等待是值得的，尤其最後2組的「巨型媽祖睡魔燈籠」與紙風車劇團張力破表的演出，製造一波波的高潮，全場尖叫聲、掌聲不斷，遊行區宛若不夜城，熱鬧滾滾，散場之後，不少遊客湧到貴賓席前跟翁章梁致謝，氣氛感人。

    精彩的火舞表演，遊客驚叫連連。（記者蔡宗勳攝）

    精彩的火舞表演，遊客驚叫連連。（記者蔡宗勳攝）

    移動靈活還會噴煙與發光的「燈怪」。（記者蔡宗勳攝）

    移動靈活還會噴煙與發光的「燈怪」。（記者蔡宗勳攝）

    可愛的南瓜馬車。（記者蔡宗勳攝）

    可愛的南瓜馬車。（記者蔡宗勳攝）

    帥氣的「王子」和大小朋友握手。（記者蔡宗勳攝）

    帥氣的「王子」和大小朋友握手。（記者蔡宗勳攝）

