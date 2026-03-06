暫停藥價調查3年掀討論 病友團體：救命藥應優先保障

年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，藥品供應與制度結構改革核心應回到病人需求，確保患者「有藥可用、治療不中斷」，尤其急重症與罕見疾病患者所需的救命藥物，更應優先保障。（資料照）

總統賴清德日前宣布將暫停藥價調查3年，引發醫界與產業界討論。社團法人台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，病友團體肯定政府正視藥品供應與制度結構問題，認為暫停藥價調查並全面盤點藥品供應體系，確實提供重新檢視制度的契機，但改革核心應回到病人需求，確保患者「有藥可用、治療不中斷」，尤其急重症與罕見疾病患者所需的救命藥物，更應優先保障。

劉桓睿指出，藥品對病友而言，並非一般商品，而是維繫生命的重要治療。一旦出現藥品短缺、治療中斷，或創新療法長期無法引進，承受後果的往往是病友與其家庭。因此，在制度調整過程中，政府應以病人需求為核心，確保患者能持續取得所需藥物。

請繼續往下閱讀...

他表示，全球藥品供應鏈近年變動快速，台灣藥價制度確實有檢討必要，但制度改革不能只依靠行政措施，而應建立在健保法規架構下，透過透明且制度化的藥價協商機制，讓政府、醫療體系、產業與病友能在清楚的制度框架下進行決策，藥品供應才可能維持穩定，也有助於創新療法更願意進入台灣。

劉桓睿強調，在未來3年的制度盤整過程中，政府應將急症、重症、癌症及罕見疾病患者所需藥物列為優先保障對象，不僅確保既有藥品供應穩定，也應建立機制加速創新療法引進，讓患者能及時獲得治療機會。

此外，他也指出，台灣正處於醫療科技評估（HTA）制度發展的重要階段，未來藥品給付與資源分配，應建立在臨床價值、醫療需求及科學證據之上，透過制度化評估機制，提升決策透明度與制度公信力。

對於藥物韌性與產業政策，劉桓睿認為，本土製藥產業發展屬於國家產業戰略，應由政府透過產業政策與研發投資支持，而非以健保資源作為補貼來源，健保制度的首要任務仍是守護病友用藥權益與醫療永續。

他強調，健保制度存在的目的在於守護人民健康，病友需求應是制度改革最重要的指標，期待未來制度盤整過程中，政府能讓病友團體參與政策討論，建立更具韌性與人本價值的醫療體系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法