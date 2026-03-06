為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    婦女節系列活動今揭幕 周春米「屏東女路」走讀

    2026/03/06 20:03 記者羅欣貞／屏東報導
    首場「屏東女路」走讀活動由導覽員現場帶領走入勝利星村街區，屏東縣長周春米與參加者仔細聆聽。（記者羅欣貞攝）

    首場「屏東女路」走讀活動由導覽員現場帶領走入勝利星村街區，屏東縣長周春米與參加者仔細聆聽。（記者羅欣貞攝）

    迎接國際婦女節，屏東縣政府今（6）日於勝利星村創意生活園區舉辦婦女節開幕活動「女路啟航－女力之夜暨啟動儀式」，縣長周春米率縣府主管及屏東在地女性領袖共同參與，首場「屏東女路」走讀活動由導覽員現場帶領走入勝利星村街區；周春米說，透過導覽與故事分享，認識過往生活於眷村中的女性身影與生命故事，感受她們在時代洪流中展現的堅韌與力量。

    社會處表示，今年婦女節活動以「屏東女路」為主軸，選擇勝利星村為核心場域，串連在地歷史地景與女性生命故事。活動現場由專業導覽員帶領參與民眾走入眷村巷弄，在一棟棟歷史建築與生活場景之間，重新認識過往在竹籬笆內默默撐起家庭的女性身影。

    「女路啟航」踩線團由培訓完成的女路導覽員引領大家走入街區，共規劃3條走讀路線，包括「將軍背後的她－將軍的夫人們」、「她方之路－女性創業家們」、「創作下的她」，帶領民眾走入巷弄，回望將軍奔波在外、由眷村媽媽守護家園的歲月。

    今晚「女力之夜」則以音樂呈現唱出女人的歌說女人的故事，邀請知名歌手彭佳慧、在地SURE人聲樂團及屏東聯合管樂團與曹忠美帶來跨界合作演出，透過音樂展現女性溫柔而堅定的力量。

    為響應慶祝國際婦女節，屏東縣政府今（6）日於勝利星村創意生活園區舉辦婦女節開幕活動「女路啟航—女力之夜暨啟動儀式」。（記者羅欣貞攝）

    為響應慶祝國際婦女節，屏東縣政府今（6）日於勝利星村創意生活園區舉辦婦女節開幕活動「女路啟航—女力之夜暨啟動儀式」。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米分享，「屏東女路」走讀氣氛輕鬆愉快。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米分享，「屏東女路」走讀氣氛輕鬆愉快。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播