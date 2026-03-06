守護台灣民主自由 教育部「人權及轉型正義教育專區」上線

教育部今日推出「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區，深化民主自由的認識和價值。教育部長鄭英耀日前率同仁赴景美人權園區參訪。（教育部提供）

自由從來不是理所當然！歷史可以被原諒，但是不能被遺忘，歷史不只存在課本裡，也存在這片土地的記憶裡，是全民共享的生命記憶，也是滋養台灣民主的沃土。教育部今（6）日啟動「補課了沒」專屬網頁，教育部表示，為了讓大眾更容易理解228事件及威權統治時期歷史的歷史背景，將艱澀的史料化為易讀的數位素材，邀請民眾透過多元內容一起認識這段歷史。

教育部強調，面對歷史是希望在理解中學習包容，並更加珍惜臺灣得來不易的民主發展成果。「補課了沒」專區不僅是一個數位學習平台，也希望成為社會大眾重新認識台灣歷史的重要入口。

教育部長鄭英耀日前率教育部同仁前往國家人權博物館景美園區參訪，透過走讀歷史場域重新認識台灣的人權發展歷程，現場由政治受難者陳欽生與簡中生導覽分享，說明威權統治時期的歷史經驗。鄭英耀表示，「有些歷史不只存在課本裡，也存在這片土地的記憶之中。當我們願意理解歷史，就更能珍惜現在，也更懂得守護民主與自由的價值。」

今年228紀念日，總統賴清德在紀念活動中表示，面對歷史不是為了延續對立，而是要在真相與反思中促進理解與和解，唯有持續記取歷史教訓，才能共同守護台灣的民主與人權價值。

教育部學特司科長陳宗志說明，「補課了沒？」專區內容包含「影片、導讀、延伸閱讀及下一堂課」等單元，每月將以台灣重要歷史事件或人物為主題推出內容，首堂課以1947年的「228事件」為主題，透過整理事件的歷史背景與發展脈絡，協助民眾理解其對台灣社會的重要影響。

陳宗志表示，「補課了沒？」未來也將透過影劇、文學、藝術與走讀觀展等多元文化形式，鼓勵民眾從不同角度認識台灣歷史與人權發展，邀請大眾在理解歷史的過程中，深化對民主與人權價值的認識。

