經典賽》陳柏毓遭酸民攻擊 體育大叔不捨：這些球員沒有欠大家！

陳柏毓遭不少不理性球迷攻擊。（記者陳志曲攝）

2026世界棒球經典賽（WBC），台灣隊首戰以0：3不敵澳洲，旅美強投陳柏毓在5下登板，第一球就投出觸身球，接著被澳洲隊第7棒捕手柏金斯（Robbie Perkins）擊出2分砲，投4球丟2分，成為勝負關鍵轉捩點。賽後陳柏毓相當自責，不少不理性粉絲跑去攻擊，體育專欄作家「體育大叔」呼籲球迷，「不要讓陳柏毓自己承擔」，輸球時這些球員比誰都難過，而且他們披上國家隊戰袍是基於使命感和榮譽心，並沒有欠大家！

體育大叔5日在臉書發文表示，台灣隊輸給澳洲後，有一幕讓他看了非常不捨，那就是陳柏毓在休息室紅了眼眶。體育大叔透露，看到陳柏毓場上表現不太穩的時候，他內心就覺得不妙，不理性的球迷勢必會遷怒，「果然，網路上開始有人罵他、笑他，甚至還有人在陳柏毓的維基百科上把他改成『澳洲職棒球員』。這真的太超過了，這些球員的薪水都是母球隊在付的，他們不欠你什麼，打國家隊都是基於使命感和榮譽心，原本就是吃力不討好的事情，為什麼還要受到這種羞辱？」

「而且因為自己的表現害球隊輸球，不用酸民罵，球員自己絕對是最難過的人，看陳柏毓在休息室紅了眼眶就知道，為何還要對他補刀？陳柏毓去年也有參加WBC資格賽，提早開機的結果讓他在美職的球季中體力下滑，表現陷入低潮，但他並沒有因此不再接受台灣徵召，而是卯起來苦練，希望讓自己變得更強。今天的結果事與願違，你能想像花了這麼多苦心強化自己的陳柏毓該有多難過？」

體育大叔接著說：「還有陳傑憲，這位打了無數次國際賽的男人，上次休季一口氣打了12強和WBC資格賽兩個大比賽，搞到他手腕的舊傷一直都沒有好，今年例行賽打打停停，還打趣自己根本是『把止痛藥當糖果在吃』。結果球季球束，經典賽來了，陳傑憲又是二話不說答應參賽，從1月15日就提早開機加入集訓，今天卻在經典賽首戰就挨了觸身球導致手指骨裂，接下來恐怕已無法再上場，還可能影響到中職球季。」

「看陳柏毓自責的紅了淚眶，看陳傑憲拚到受傷，你就可以了解那件國家隊球衣的重量，當他們表現很好，國家隊贏球，是他們讓我們這些台灣人沾光。但當他們表現不好而落難時，你又怎麼能夠丟下他們，讓他們自己去承受輸球的結果呢？贏，是一起贏，輸，也該一起扛，接下來還有3場比賽，讓我們永遠和Team Taiwan站在一起，無條件為他們加油。」

