疑跳槽澳洲幫情蒐 台灣隊輸球竟發文任務達成 慘遭鄉民灌爆關版

台灣隊在經典賽首戰吞敗。（記者陳志曲攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）5日登場，台灣隊首戰以0：3不敵澳洲，為晉級之路蒙上陰霾。沒想到賽後一名疑似從台灣隊「跳槽」到澳洲隊情蒐小組的訓練師，在社群沾沾自喜發文，甚至暗酸台灣隊情蒐工作，被大批鄉民灌爆到關版。

台灣在本屆經典賽遭遇不少挫折，重砲手李灝宇在賽前因為輕微拉傷退賽，「台灣隊長」陳傑憲今天在比賽中，又挨了觸身球導致手指骨裂，後續賽事恐無法上場，最終預賽首戰敗給澳洲。第一戰就吞敗，接下來還得對上日本、南韓等強隊，讓不少球迷在網上哀號。

沒有想到一名自稱是澳洲隊情蒐小組成員的台灣網友，5日賽後在Threads上轉發澳洲隊總教練受訪時，透露對台灣隊全體隊員情資都摸透透的報導，語氣略帶嘲諷稱「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候……所以你們好奇為什麼澳洲總教練這麼有信心了吧！感謝澳洲給我機會參加情蒐小組的一員，任務達成！」

但原PO特別強調：「我還是支持台灣的，單純工作原因而已，當初兩邊我都有投履歷的」。但他最後又說：「有沒有可能韓國跟捷克會聯絡我？」

這篇貼文曝光後，馬上讓網路炸鍋。有網友翻出原PO原本放在社群的自介，自稱是「澳洲中醫診所治療師」、「健身私人教練」，經歷是「2013年WBC培訓人員」、「2017年中華隊體能訓練師」，懷疑他是「今年落選中華隊於是去澳洲收集中華隊資料？」

其他網友紛紛砲轟，「背叛自己國家還這麼開心哦？超噁！」、「支持台灣然後當背骨仔？他是左右腦互打是不是？」、「無言，第一次看到收錢抓耙子還這麼高調的」、「我不會去情勒接受這份工作的人，但最基本的，你就安靜地做好自己份內工作，有必要這樣廣而宣之嗎？」、「感覺是吹牛的，但如果是真的，也太白目了吧，還PO出來酸自家人」。

還有人去翻原PO的追蹤名單和過往貼文，發現就是有追蹤柯文哲的小草，被網友質問後，秒被抓包偷偷退追柯文哲。最後疑似不堪出征，索性關掉自己的IG、Threads和臉書。

一名疑似從台灣隊「跳槽」到澳洲隊情蒐小組的訓練師，在社群沾沾自喜的發文，暗笑台灣隊情蒐工作。（圖翻攝自Threads）

原PO關版前放在社群的自介被網友截圖備份。（圖翻攝自Threads）

原PO被發現追蹤柯文哲，且網友從過往貼文認為他就是民眾黨的支持者，隨後原PO又被抓包偷偷退追柯文哲。（圖翻攝自Threads）

