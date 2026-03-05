藥價調查研議暫停3年 洪子仁：健保邁向「價值醫療」里程碑

針對總統賴清德裁示研議從今年起暫停3年藥價調查，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁贊同，認為此舉是健保邁向「價值醫療」的重要里程碑。（資料照）

總統賴清德今（5日）主持健康台灣推動委員會，會後裁示，藥價調查機制研議自今年起暫停3年，全面盤點藥品供應，節省經費優先投入國內學名藥生產發展；對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，此是健保邁向「價值醫療」的重要里程碑。

洪子仁說，身為台灣醫務管理學會理事長與醫院經營者，高度肯定賴總統這項深具戰略眼光的裁示；藥價調查（DET）實施多年，確實已到了需要重新檢視的轉折點，將焦點從單純的「追求成本下降及預算控管」轉向「追求價值與韌性建設」，是確保台灣醫療藥品安全的正確方向。

洪子仁指出，過去經年頻繁的藥價調整，常導致基層藥品因利潤過低而面臨斷貨或退出市場，這次若暫停3年調查，能讓醫院與供應商從「追求價格成本降低」中解脫，穩定現有的藥事管理流程，讓醫療院所能專注於臨床服務，而非年年應對藥價波動帶來的經營衝擊及換藥或斷藥對病患的不便。

洪子仁還表示，賴總統今提到針對臨床實際使用的1700多項藥品進行盤點分類，是非常務實的作法，必須清楚識別哪些藥品具有「斷鏈高風險」，並透過與日本等民主供應鏈合作建立原料藥（API）儲備，這在面對地緣政治挑戰或傳染病威脅時，是保障國人基本用藥權益的關鍵。

洪子仁也說，針對未來將藥價調整省下的30億元專款專用，不再回流總額，而是直接投入支持國內學名藥發展，這能引導本土藥廠從低價競爭轉向高品質生產，提升本土藥廠基本藥品自給自足率，讓台灣具備真正的「藥物韌性」。

洪子仁認為，這3年的藥價調整盤整期，是健保邁向「價值醫療」的重要里程碑，期待在此基礎上，建立一個更穩定、更具韌性且能支持本土產業發展的全新藥價制度。

