台灣燈會市集爆攤位租金1天萬元 縣府：區位不同且強化管理

2026台灣燈會「哩嗎來嘉」多元市集攤商業者認為，每天備料2、300份都完售，認為攤商租金合理。（記者王善嬿攝）

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，高達534家攤商的「哩嗎來嘉」多元市集人氣高，不過近日遭網友爆料每攤租金1天達萬元，擔憂攤商將成本反映在消費者身上。嘉義縣政府今回應，市集由委辦廠商依契約規範負責規劃、招商、設置與管理，盈虧自負，縣府未編列相關設攤經費，每攤每天4000元至1萬3000元依不同區位而收費不同，且強化攤位、環境衛生、用餐舒適度等管理，外傳非事實。

台灣燈會進入第3天，不只夜間湧入賞燈人潮，下午2點起，許多機關團體、學校提早參觀2025大阪世博會台灣館「TECH WORLD」或到瑪利歐燈區搶購紀念商品，「哩嗎來嘉」多元市集自下午2點起，購物、品嚐美食人潮絡繹不絕，然而有網友在社群媒體貼文爆料，市集1天1攤租金約1萬元，13天租金加上6500元清潔費、保證金1萬9500元，出攤成本就要15萬6000元，擔心成本轉嫁到消費者身上，不過也有網友貼文說，據有跑活動的攤商說，一個檔期能進帳80到100萬元，反問「台灣燈會攤位1萬元1天很貴嗎？」

請繼續往下閱讀...

此次參加市集的「庄內的願望」業者，攤商租金其實大家都蠻平均，且這次燈會市集環境超讚，尤其廁所是一間廁所一名清潔人員負責，還有光環境布置；因應燈會賞燈人潮，每天備料2、300份，每天不到晚上10點就銷售一空。

縣府經濟發展處今回應，為照顧在地商圈、嘉義優鮮、伴手禮、青創及觀光工廠等業者，特色市集攤位僅酌收每攤每日1000元維管費；傳統美食小吃部分，由委辦廠商依契約及攤位條件進行租金配置，每攤每日約4000元至1萬3000元不等，並須共同負擔整體2公頃市集場域的軟硬體建置、清潔維護、消防保全及水電等成本。

縣府強調，市集要求整齊清潔與燈會氛圍營造，不只增設清潔人力、草地休憩區與光環境裝置，並統一攤位招牌設計，禁止私設旗幟，還設有廢食用油、寶特瓶回收機、環保餐具租借服務，提升環境品質。

另成立聯合稽查小組，加強價格標示、衛生、環保及消防安全管理。縣府指出，初步訪查各攤價格與一般夜市相近，將持續督導，確保遊客玩得開心、吃得安心。

嘉義縣政府此次加強市集攤位管理，特別要求環境、廁所清潔，提供友善、舒適的購物及用餐環境。（記者王善嬿攝）

「哩嗎來嘉」多元市集營造燈會氛圍的外用餐區。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法