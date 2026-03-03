拒絕短影音沉迷風險 桃市同德國中師生齊聚宣誓3大行動

桃園市同德國中舉辦友善校園周宣導活動，全校師生齊聲宣誓「思辨、查證、要求助」，強化媒體素養教育，提醒學生拒絕短影音沉迷風險，提升數位自我保護意識。（同德國中提供）

「短影音成癮」指的是對短影音強迫性、難以自我控制的使用。桃園市同德國中落實教育部推動的「友善校園周」政策，今（3）日舉辦114學年度第2學期友善校園周宣導活動。以「拒絕短影音風險：別被演算法牽著走，思辨、查證、要求助」為核心主題，盼在數位浪潮席捲之際，引導學生培養理性判斷能力，不讓大腦被碎片化資訊牽動，重新掌握自我節奏與思考主導權。

活動過程，全校師生共同進行友善校園誓詞宣誓，高喊「思辨、查證、要求助」3大行動指引，強調面對演算法推播須保持懷疑與思考，不輕易轉傳未經證實訊息，主動阻斷謠言與霸凌擴散；若遭遇網路詐騙、性影像外流或身心壓力，也應即時向師長反映，或撥打教育部及桃園市反霸凌專線尋求協助。

同德國中校長何信璋表示，友善校園的概念不僅止於實體環境安全，更延伸至數位空間中的心理健康。短影音平台以快速、強烈的視覺刺激吸引用戶，若缺乏自覺與節制，容易造成沉迷，甚至影響人際互動與專注力。學校透過宣導活動強化媒體素養教育，提醒學生面對推播內容時保持清醒，避免落入網路霸凌、跟風挑戰或不當資訊陷阱。

教育局副局長賴銀奎說，此活動由校內知名打擊樂團揭開序幕，震撼有力的節奏象徵「掌握自我步調」，也寓意在資訊爆炸的時代，學生應做自己大腦的主人，而非隨著演算法起舞。整齊劃一的鼓聲與團隊合作默契，傳達理性與自律的重要，讓在場師生在音樂感染下，感受穩定內在、拒絕盲從的力量。

此次友善校園周除聚焦短影音風險，也同步宣導防制校園霸凌、防制藥物濫用及性別平等教育等議題。面對新興毒品偽裝成電子煙或零食，以及網路交友詐騙層出不窮，教育局將持續結合警政與社政資源，協助學校建構綿密防護網。

桃園市同德國中舉辦友善校園周宣導活動，此活動由校內知名打擊樂團揭開序幕。（同德國中提供）

桃園市教育局副局長賴銀奎（中）出席同德國中友善校園周宣導活動。（同德國中提供）

