    學測落點分析：台大醫59級分 社會組採數B社會門檻估降1到2級分

    2026/02/25 16:28 記者楊綿傑／台北報導
    得勝者文教升學輔導專家劉駿豪分析今年學測落點。（記者楊綿傑攝）

    115學年度大學學測今天公布成績，補教分析，今年落點可直接參考前2年的分數，不過因數B分數普遍下降，而且社會報考人數增逾4000人拉高分數，因此，社會組若有採計到這2科者，落點可能下降1至2級分。總體而言，預估台大醫學門檻為59級分、台成清交理組科系門檻49級分。

    得勝者文教升學輔導專家劉駿豪指出，從大考中心公布的「單科累積人數」、「組合累積人數」2個項目可以觀察到，與過往2年都相仿，因此，直接參考前2年的分數，就能夠作為今年落點評估的依據。以採計國英數A自等4科的組合人數，在51、52級分區間為例，累計人數與前2年接近，估清華動機52級分、陽明交大機械51級分應不變。

    在醫學相關科系方面，劉駿豪指出，台大醫學、陽明醫學醫師組4科門檻59級分；成大、北醫、長庚等頂尖醫學系門檻估58至59級分；另國立牙醫門檻59級分、私立牙醫57級分；自費醫學系門檻則估56級分。

    二類組部分，採計英數A自等3科的台大資工門檻估44級分、台大機械估41級分、清大電機乙估43級分、中央電機估41級分、中字輩採計3科電機系門檻估40至41級分。此外，採計國英數A自等4科的台成清交二類組科系門檻估49級分、中字輩大學則估47級分。

    今年數B考試人數增加2015人、社會考試人數增加4089人，這對落點預估也帶來影響。劉駿豪分析，去年僅有4個醫牙科系採計社會科，今年增加到7個，推測目標醫學系的考生報考社會科因此增加，會拉高整體分數，但這些考生實務上不會去填社會組科系，所以，社會組考生對於有採計數B、社會的科系，可往下估1至2級分，如台大法律財法組去年估58級分，今年可估57級分。

    針對可填6個科系的申請入學，劉駿豪建議，想念不一定能篩過，但有時候分數會突然下降的「進攻科系」可設定2至4個；每一項篩選都能通過的「落點科系」可設定2個；即使科系分數突然彈升也能通過篩選的「安全科系」也可設定2個。

