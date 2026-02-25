為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市府要查南門市場人頭、轉租 攤商爆「還先發公文告知」

    2026/02/25 16:29 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園南門市場歷經災後重建，目前已恢復營運。（資料照）

    桃園南門市場歷經災後重建，目前已恢復營運。（資料照）

    桃園南門市場歷經災後重建已恢復營業，卻接連爆出攤位抽籤有人頭及轉租問題，桃市府2月初發出稽查公文，被質疑「要稽查還先預告」，擺明幫違規者掩護；對此，桃市府經濟發展局回應，市場攤商稽查是例行性業務，採不定期且不會預先告知，網路流傳的公文只是請區公所加強宣導。

    南門市場臨時市場完工點交後抗議不斷，部分在南昌東、西街的攤販抽不到攤位回不去，臨時市場攤位抽籤也被質疑有人頭及轉租情形，有攤商發文曝南門市場整頓黑幕，質疑市府要抓人頭，竟還預告稽查通知，1張經發局2月6日的公文，明確提到「市場部分攤商尚未進駐營運，且疑有轉租或分租情形」，證明市府早已知曉目前分配名單裡充滿人頭戶與不法轉租，本應突擊檢查，怎麼會大喇喇發公文通知公所轉知自治會將進行連續30日稽查，根本是給人頭戶準備的時間，等同掩護、行政放水。

    經發局回應，原本就有不定期發文各區公所向自治會宣導要求攤商要遵守相關規定，此次南門市場復建有新攤商朋友加入，所以要加強宣導市府會不定期稽查。

    經發局強調，市場攤商的稽查是例行性業務，已行之有年，由各區公所進行，且稽查形式採不定期稽查，不會預先公告，此次網路流傳的公文，是經發局提供桃園區公所，請區公所加強宣導，要求各攤商要依規定使用及營業，並非是預告稽查。

    桃園南門市場臨時攤位爆出攤位抽籤有「人頭」及「轉租」問題，桃市府2月初發出稽查公文，被質疑「要稽查還先預告」。（擷取自臉書桃園爆報）

    桃園南門市場臨時攤位爆出攤位抽籤有「人頭」及「轉租」問題，桃市府2月初發出稽查公文，被質疑「要稽查還先預告」。（擷取自臉書桃園爆報）

    熱門推播