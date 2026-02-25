為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    武陵農場、福壽山農場櫻花盛開！千櫻園明還有騎馬活動、音樂會

    2026/02/25 11:53 記者歐素美／台中報導
    武陵農場櫻花盛開，美不勝收。（取自武陵農場臉書）

    目前正值武陵農場及福壽山農場櫻花季！武陵農場櫻花盛開，粉紅風暴美景遊客驚艷，很多北部遊客搭客運上山賞花，大讚不虛此行；福壽山農場千櫻園的櫻花也接近滿開，明天並將邀請馬術中心馬術團隊到場，讓遊客得以體驗在櫻花樹下騎馬的浪漫。

    武陵農場公布2026武陵賞櫻情報，農場臉書寫著「目前的櫻花軍團已經快要全面佔領武陵農場啦！」目前武陵農場內的櫻花已綻放且幾乎盛開，美不勝收！桃花莊、醫療站前花期較早，近期前往有機會邂逅浪漫的櫻飄雪；茶園區、露營區、藤花園秘境周邊部分尚未完全盛開，還在等待最佳時機；富野櫻花區的明福亭，粉色櫻花撐起天然的遮陽傘，絕對是必拍打卡點。

    福壽山農場千櫻園，目前櫻花也接近滿開，明天上午11時30分到中午12時，園方並安排「千櫻躍馬」活動，邀請橋頭馬術中心馬術團隊帶馬到場，遊客可在櫻花樹下騎馬，體驗難得浪漫；此外，明天上午在千櫻園並有音樂饗宴。

    福壽山農場26日將舉辦千櫻躍馬等活動。（福壽山農場提供）

